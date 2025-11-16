20 лет ожидания: в Британии меняются правила для мигрантов и беженцев

Фото: pixabay

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд анонсировала изменения в законодательстве, которые, по ее словам, станут крупнейшим пересмотром миграционных правил за последние десятилетия, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Independent, в королевстве планируют увеличить срок ожидания постоянного места жительства (ПМЖ) до 20 лет для нелегальных мигрантов.

"Шабана Махмуд изложила ряд радикальных мер, в том числе введение 20-летнего ожидания для беженцев для того, чтобы они могли остаться в стране на постоянной основе", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что туристам с ожирением ограничат выдачу виз в США.

