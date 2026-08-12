Археологи нашли 5000-летнюю гробницу, доверху наполненную экзотическими сокровищами
Как пишет Popular Mechanics, эксперты считают, что гробница, полная культурных артефактов, предоставит новую информацию о древних обычаях.
"Мы можем говорить об одном из самых монументальных и хорошо сохранившихся дольменов во всей Андалусии (самом южном автономном регионе Испании)", – заявил Серафин Бесерра, профессор Кадисского университета.
Дольмен – это каменное мегалитическое сооружение, обнаруженное на этом месте.
Каменная гробница не просто длинная – она сложная. Ортостатические плиты (вертикально стоящие камни) высотой около 1,8 метра содержат несколько внутренних отсеков.
Оказавшись внутри, исследователи обнаружили несколько "престижных" контейнерных помещений, в которых находились кости умерших и разнообразные погребальные принадлежности – от экзотических материалов, таких как слоновая кость и янтарь, до ракушек и того, что команда называет "изысканными кремневыми изделиями".
Коллекция кремня включает наконечники стрел, крупноформатные клинки и "исключительную алебарду" (двуручное оружие, похожее на топор).
В ходе нескольких сезонов раскопок исследователи обнаружили множество контейнерных помещений (известных как оссуарии), что свидетельствует о том, что это место, вероятно, было коллективным захоронением.
Ранее археологи нашли в глубокой пещере сооружение, построенное 176 500 лет назад: что их поразило.