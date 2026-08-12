Археологи нашли 5000-летнюю гробницу, доверху наполненную экзотическими сокровищами

Археологи обнаружили в испанской Малаге древнюю гробницу, возрастом 5000 лет, имеющую богатое культурное значение. Ее длину оценивают в 12 метров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Popular Mechanics, эксперты считают, что гробница, полная культурных артефактов, предоставит новую информацию о древних обычаях.

"Мы можем говорить об одном из самых монументальных и хорошо сохранившихся дольменов во всей Андалусии (самом южном автономном регионе Испании)", – заявил Серафин Бесерра, профессор Кадисского университета.

Дольмен – это каменное мегалитическое сооружение, обнаруженное на этом месте.

Каменная гробница не просто длинная – она сложная. Ортостатические плиты (вертикально стоящие камни) высотой около 1,8 метра содержат несколько внутренних отсеков.

Оказавшись внутри, исследователи обнаружили несколько "престижных" контейнерных помещений, в которых находились кости умерших и разнообразные погребальные принадлежности – от экзотических материалов, таких как слоновая кость и янтарь, до ракушек и того, что команда называет "изысканными кремневыми изделиями".

Коллекция кремня включает наконечники стрел, крупноформатные клинки и "исключительную алебарду" (двуручное оружие, похожее на топор).

В ходе нескольких сезонов раскопок исследователи обнаружили множество контейнерных помещений (известных как оссуарии), что свидетельствует о том, что это место, вероятно, было коллективным захоронением.

Ранее археологи нашли в глубокой пещере сооружение, построенное 176 500 лет назад: что их поразило.