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Наука и технологии

Археологическую сенсацию совершили ученые в Карагандинской области

Памятник, археология, ученые , фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 18:36 Фото: акимат Карагандинской области
Почти весь май ученые из Сарыаркинского археологического института проводили поисково-разведочные работы в Шетском районе. Они обнаружили 25 новых памятников историко-культурного наследия, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата Карагандинской области, основная часть этих исторических памятников – отдельные курганы и целые некрополи, принадлежащие разным эпохам. Пока без детального исследования установить точный возраст нельзя.

Однако по совокупности характерных признаков ученым уже удалось определить, что найденные ими памятники относятся к трем эпохам – бронзовому веку, раннему железному веку и Средневековью.

Фото: акимат Карагандинской области

"Обо всех обнаруженных памятниках мы должны официально сообщить в местные исполнительные органы. А они уже должны взять их под охрану. Только после этого можно будет проводить дальнейшие исследования, раскопки. Этот процесс не быстрый, но мы однозначно будем проводить раскопки на этих могильниках. Работы помогут нам дополнить и лучше понять жизнь людей, населявших территорию Шетского района много веков назад", – рассказал директор Сарыаркинского археологического института Алексей Кукушкин.

Члены экспедиции также изучили обнаруженные ранее петроглифы Шунак. Ученые описали наиболее часто встречающиеся сюжеты и зарисовали самые интересные фрагменты петроглифов. Специалисты пришли к выводу, что основная часть петроглифов относится к эпохе бронзы. Об этом свидетельствует традиционный для того периода сюжетный ряд – ряженые, адоранты, солярные знаки, быки-туры, колесницы, лошади с челками, звездное небо.

Ранее сообщалось, что министр культуры и информации приказом от 11 апреля 2025 года внесла изменения и дополнения в Правила и условия осуществления археологических работ. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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