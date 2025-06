Надувной замок с детьми взлетел на 12 метров в Южной Африке

По информации Daily Mail, инцидент произошел во время благотворительного мероприятия в начальной школе Laerskool Protearif в Крюгерсдорпе.

Один ребенок не удержался и рухнул на землю. Следом за ним упал и второй. Хотя очевидцы попытались смягчить падение, выстроившись внизу, дети получили серьезные травмы. У одного диагностировали трещину в черепе, а у другого – перелом руки.

😞South Africa: Extracurricular activity turns into tragedy as strong winds blow inflatable castle away, sending children flying.



Two boys seriously injured.



