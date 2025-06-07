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Мир

Надувной замок с детьми взлетел на 12 метров в Южной Африке

машина врачей, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 13:14 Фото: pixabay
В Южной Африке двое детей выпали из надувного замка, который ветром подняло на высоту 12 метров, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, инцидент произошел во время благотворительного мероприятия в начальной школе Laerskool Protearif в Крюгерсдорпе.

"Из-за сильного порыва ветра незакрепленный аттракцион оторвался от земли и поднялся в воздух. В этот момент внутри находились дети", – пишет издание.

Один ребенок не удержался и рухнул на землю. Следом за ним упал и второй. Хотя очевидцы попытались смягчить падение, выстроившись внизу, дети получили серьезные травмы. У одного диагностировали трещину в черепе, а у другого – перелом руки.

Один пациент был выписан в тот же день, второй провел в больнице три дня. В школе заявили, что пострадавшие получают психологическую помощь, а инцидент расследуется.

Ранее стало известно, что в Турции во время жертвоприношений пострадали более 14 тысяч человек.

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Андрей Дюсупов
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