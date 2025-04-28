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Наука и технологии

Раскрыта тайна аномального подъема поверхности Южной Африки

Горы и населенный пункт в Южной Африке, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 13:07 Фото: pexels
Ученые из Боннского университета поняли, почему поднимается земная поверхность в Южной Африке, сообщает Zakon.kz.

Как указано в научном издании Journal of Geophysical Research: Solid Earth (JGRSE), немецкие исследователи выяснили что регион поднимается на 2-6 мм в год. А причина – масштабная потеря воды.

До этого подъем южноафриканского субконтинента объясняли гипотетическим мантийным плюмом – восходящим потоком горячего вещества из глубин Земли. Но анализ данных GPS-станций за 2012-2020 годы показал четкую корреляцию между подъемом суши и периодами засух, пишет Газета.

Специалисты использовали три независимых метода: изменения гравитационного поля Земли, гидрологические модели высокого разрешения и показания спутниковой навигации. Все они подтвердили, что уменьшение массы воды в почве и водоносных слоях приводит к "вспучиванию" земной коры – подобно тому, как сжатый пенопласт расправляется после снятия нагрузки.

По словам авторов исследования, открытие позволит мониторить засухи с помощью дешевых GPS-датчиков вместо дорогих спутниковых систем, контролировать запасы грунтовых вод, критически важных для сельского хозяйства и питьевого снабжения, а также прогнозировать последствия климатических изменений.

Ранее геологи из Техасского университета в Остине обнаружили, что нижняя часть североамериканского континента погружается в мантию.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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