#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
510.19
582.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
510.19
582.79
6.46
Мир

"Мощнее сброшенной на Хиросиму": Китай представил миру ядерную бомбу

Военная техника, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2025 07:31 Фото: CCTV
Государственная телекомпания Китая CCTV поделилась информацией о ядерной межконтинентальной баллистической ракете (МБР) "Дунфэн-5В" (DF-5), сообщает Zakon.kz.

Это первый случай, когда Поднебесная открыто представила подробные характеристики об одной из составляющей своей ядерной триады.

В репортаже CCTV журналисты сообщили, что "Дунфэн-5В" – стратегическая межконтинентальная баллистическая ракета первого поколения, разработанная в начале 1970-х годов и официально принятая на вооружение в 1981 году.

Дальность стрельбы составляет до 12 тыс. км. Это позволяет наносить удары по любым целям на территории континентальной части США и Западной Европы.

Круговое вероятное отклонение составляет 500 м, что соответствует уровню точности, подходящему для задач стратегического сдерживания в соответствии с действующей военной доктриной Китая. Высота ракеты – 32,6 м, диаметр – 3,35 м, стартовая масса – 183 тонны.

Боеголовка способна нести термоядерный заряд мощностью от трех до четырех мегатонн в тротиловом эквиваленте, что примерно в 200 раз превышает мощность атомной бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму.

Ранее сообщалось, что исторические здания в Шанхае, временно перемещенные из-за подземных строительных работ, на прежнее место вернули более 400 роботов

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В Британии предотвратили теракт против королевской гвардии
Мир
07:57, Сегодня
В Британии предотвратили теракт против королевской гвардии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: