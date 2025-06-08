"Мощнее сброшенной на Хиросиму": Китай представил миру ядерную бомбу

Государственная телекомпания Китая CCTV поделилась информацией о ядерной межконтинентальной баллистической ракете (МБР) "Дунфэн-5В" (DF-5), сообщает Zakon.kz.

Это первый случай, когда Поднебесная открыто представила подробные характеристики об одной из составляющей своей ядерной триады.

В репортаже CCTV журналисты сообщили, что "Дунфэн-5В" – стратегическая межконтинентальная баллистическая ракета первого поколения, разработанная в начале 1970-х годов и официально принятая на вооружение в 1981 году.

Дальность стрельбы составляет до 12 тыс. км. Это позволяет наносить удары по любым целям на территории континентальной части США и Западной Европы.

Круговое вероятное отклонение составляет 500 м, что соответствует уровню точности, подходящему для задач стратегического сдерживания в соответствии с действующей военной доктриной Китая. Высота ракеты – 32,6 м, диаметр – 3,35 м, стартовая масса – 183 тонны.

Боеголовка способна нести термоядерный заряд мощностью от трех до четырех мегатонн в тротиловом эквиваленте, что примерно в 200 раз превышает мощность атомной бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму.

Ранее сообщалось, что исторические здания в Шанхае, временно перемещенные из-за подземных строительных работ, на прежнее место вернули более 400 роботов.