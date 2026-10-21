Китай официально испытал в Тихом океане мощную технологию третьего поколения

Китай впервые официально заявил об испытании стратегической ракеты с атомной подводной лодки третьего поколения в Тихом океане. Речь идет о пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) морского базирования, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, государственное информационное агентство "Синьхуа" опубликовало заявление, в котором говорится, что атомные подводные лодки серии "Чан Чжэн" достигли третьего поколения, и с их использованием успешно проведен испытательный пуск стратегической ракеты подводного базирования.

Таким образом, Народно-освободительная армия Китая впервые сообщила о проведении испытания МБР с использованием подводной лодки третьего поколения, что свидетельствует о дальнейшем развитии военно-морских ядерных сил страны.

До этого заявления Пекин уже показывал возможности своих морских ядерных сил в июле. Тогда испытания вызвали резкую критику со стороны ряда стран, в том числе соседних Японии и Австралии.

Как и предыдущие пуски, новое испытание было с использованием атомной подводной лодки. Благодаря ядерной энергетической установке такие субмарины могут месяцами "лежать" под водой без дозаправки топливом. В отличие от обычных подводных лодок у них есть ядерные реакторы. Это позволяет им преодолевать большие расстояния и дольше быть на боевом патрулировании.

Подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами и способные скрытно действовать под водой, предназначены прежде всего для обеспечения стратегического ядерного сдерживания. Их трудно обнаружить, а при необходимости они могут быть готовы нанести ответный удар.

Китай пока официально не сообщил, какие именно подводные лодки участвовали в испытаниях и какие типы субмарин используются для размещения баллистических ракет.

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