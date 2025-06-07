Сотни роботов перенесли многотонные исторические здания в Китае
Фото: pixabay
Исторические здания в Шанхае, временно перемещенные из-за подземных строительных работ, на прежнее место вернули более 400 роботов, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным издания China Times, крупнейший строительный комплекс называется "Сады Чжан" и имеет более чем 140-летнюю историю. В общей сложности весь комплекс весит приблизительно 7,5 тыс. т и занимает площадь более 4 тыс. кв. м.
"Комплекс был перемещен в общей сложности 432 небольшими гусеничными транспортными роботами, двигающимися со скоростью 10 м в день", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проведенных работ были укреплены и отреставрированы сами исторические здания, а также создано более 100 парковочных мест.
Ранее сообщалось, что робот с ИИ начал патрулировать улицы Таиланда.
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