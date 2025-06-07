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Технологии

Сотни роботов перенесли многотонные исторические здания в Китае

сотни роботов перенесли многотонные исторические здания в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 07:16 Фото: pixabay
Исторические здания в Шанхае, временно перемещенные из-за подземных строительных работ, на прежнее место вернули более 400 роботов, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания China Times, крупнейший строительный комплекс называется "Сады Чжан" и имеет более чем 140-летнюю историю. В общей сложности весь комплекс весит приблизительно 7,5 тыс. т и занимает площадь более 4 тыс. кв. м.

"Комплекс был перемещен в общей сложности 432 небольшими гусеничными транспортными роботами, двигающимися со скоростью 10 м в день", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведенных работ были укреплены и отреставрированы сами исторические здания, а также создано более 100 парковочных мест.

Ранее сообщалось, что робот с ИИ начал патрулировать улицы Таиланда.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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