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Мир

Одинокие китаянки готовы платить мужчинам за объятия, но есть нюанс

отношения, любовь, семейная пара, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2025 11:30 Фото: pixabay
В Китае одинокие девушки запустили новый тренд. Они готовы платить незнакомым мужчинам за обычные объятия, сообщает Zakon.kz.

Средняя такса за пятиминутные "обнимашки" – от трех до семи долларов США, пишет South China Morning Post, но есть важный нюанс.

"Чаще всего при выборе обращают внимание на состояние тела и черты лица мужчины. Так, китаец Чжоу тщательно следит за фигурой и внешностью, поэтому может зарабатывать около 240 долларов за 34 сеанса", – сообщает издание.

Объятия от незнакомцев помогают девушкам справиться со стрессом и получить поддержку. Они встречаются с мужчинами в торговых центрах или на станциях метро.

Ранее астрологи опубликовали любовный гороскоп на июнь для мужчин. По их мнению, первый месяц лета больше порадует женатых или тех, кто уже нашел, с кем строить отношения.

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Андрей Дюсупов
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