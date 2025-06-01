Кому повезет обрести любовь: июньский гороскоп для мужчин

Астрологи опубликовали любовный гороскоп на июнь для мужчин. По их мнению, первый месяц лета больше порадует женатых или тех, кто уже нашел, с кем строить отношения, сообщает Zakon.kz.

Холостякам июнь принесет много разочарований, и это предсказуемо – ретроградный Плутон выходит на пик своего негативного влияния, пишет aif.ru. Поэтому астрологи призывают одиноких не строить больших романтических планов, они вряд ли сбудутся. Но некоторым знакам все же повезет.

Овен

Привлекательность и харизма мужчин знака Овен в первом летнем месяце будут на высоте. Это очень подходящее время для новых знакомств. Вам вряд ли придется сильно стараться, чтобы все произошло. Женщины и сами будут проявлять интерес к вам. Не упустите возможность расширить круг общения не только в контексте личной жизни. Возможно, вы заведете полезные знакомства для бизнеса или карьеры. Если вы уже в паре – может произойти так, что вы посмотрите друг на друга по-новому. Не запирайтесь в четырех стенах, сходите вместе в гости, на прогулку или на выставку, а новый эпизод сериала вы и потом сможете досмотреть. По возможности почаще меняйте обстановку и выезжайте за город.

Телец

В первой половине июня, особенно перед длинными выходными, статусом личной жизни Тельцов могут особо озаботиться родственники и друзья. Вас начнут знакомить и со своими "прекрасными бывшими", и с "девочками из хорошей семьи". Не отказывайтесь – вы же не знаете, где найдете в итоге свое счастье, а потому будьте открыты к любым возможностям. Если вы в паре, то могут произойти особо прекрасные моменты. Но будьте открыты друг другу, не избегайте диалогов и обязательно планируйте какие-то совместные мероприятия, кроме быта. Возможно, настало время сделать вместе большой решительный шаг, для обсуждения этого лучше всего подойдут последние выходные июня.

Близнецы

В июне Близнецы могут столкнуться с однотипными разочарованиями. Внешняя привлекательность девушек будет лишь прекрасной оболочкой, под которой не найдется ничего глубокого или даже просто интересного для вас. Но не корите себя за то, что впустую потратили время или финансы. Смело отпускайте не подходящих вам людей и не зацикливайтесь на личной жизни. Не получается сейчас – сложится позже, когда ретроградный Плутон уймется и перестанет пакостить. Если вы в паре – есть вероятность выйти на новый уровень. Приложите усилия, чтобы оживить отношения, и это вот сейчас не только про романтику. Проявите особую заботу о любимой и решите какую-нибудь ее проблему, чтобы снова стать настоящим героем в ее глазах.

Рак

Июнь для мужчин, рожденных под знаком Рак, будет месяцем стратегий и расчетов. Если у вас кто-то есть на примете, то лучшей тактикой для привлечения внимания будет показной игнор. Помните? "Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей" – именно для вас Пушкин написал этот рецепт. Но при этом сделайте так, чтобы девушка и слышала о вас постоянно, и видела ваши достижения. А там уже пусть сама к вам притягивается, как магнит. Если вы в паре, то тут совсем другая история: готовьтесь к череде малоприятных разговоров. Ваша половинка будет по капле выдавать свои претензии вам, возможно для того, чтобы зародить в вас чувство вины – так мужчиной легче управлять, вы же понимаете. Будьте терпеливы и постарайтесь сдерживать эмоции.

Лев

В июне у Львов будет большой выбор – с кем познакомиться, кого позвать на свидание, а с кем закрутить стремительный роман. Разнообразие вариантов даже может утомить. Но при этом настроения начинать новые отношения может не быть. Вполне вероятно, вам захочется тратить время и силы на занятия спортом и обустройство своей жизни, или просто отдыхать. Всему свое время: прислушивайтесь к своим желаниям и действуйте по ситуации. Если вы уже в отношениях – есть вероятность что после 20 июня начнется непростой период. Каждый будет действовать по-своему, вопреки желаниям партнера. Это все может в итоге привести к большим конфликтам и выяснению отношений. Лучше заранее объясняйте, почему вы делает так или этак, и почему это к лучшему для вашей пары.

Дева

У одиноких Дев мысли в июне могут быть заняты исключительно делами. А из желаний самым большим будет – отдохнуть и отоспаться. Может случиться даже так, что проходящих мимо девушек вы вообще перестанете замечать. Примите любые свои состояния и прислушивайтесь к своим желаниям. Пусть это будет время, посвященное себе. Но не замыкайтесь в себе слишком надолго – после 12 июня у вас отличные шансы встретить ту самую девушку-мечты, которая давно вам снится. Если вы в паре – есть вероятность, что вы перестанете понимать друг друга. Возникнет небольшое затмение, которое, впрочем, быстро пройдет. Но не заставляйте партнершу теряться в догадках, что происходит, а просто скажите прямо о том, чего хотите. Заодно сумеете оценить, насколько вас слышат и идут навстречу.

Весы

Звезды предупреждают холостяков, рожденных под знаком Весы: в июне будьте аккуратны с новыми знакомыми. Ваши слова могут трактовать неправильно, что приведет к конфликтам. С большой вероятностью, в этом месяце вам будут встречаться совсем не те девушки, которые поймут вас с полувзгляда. Если все же не потеряете желания знакомиться, тогда смените привычную обстановку и манеру поведения, будьте оригинальнее и во второй половине июня сможете рассчитывать на серьезное продолжение. Если вы в паре – в этом месяце лучше воздержать от задушевных разговоров и уж, тем более, откровенных признаний в прошлых грехах. Постарайтесь не испортить предстоящий отдых и лучше больше помогайте партнерше делами.

Скорпион

Привлечь внимание девушек в июне Скорпионам будет совсем непросто. То они будут заняты, то потребуется проявлять особые навыки и умения или демонстрировать запредельный уровень IQ. Поэтому удовольствие от таких контактов вы получите вряд ли. Не расстраивайтесь, это все влияние ретроградного Плутона – надо просто перетерпеть. Если вы в паре – попробуйте в отношениях что-нибудь новое. Допустим, быть искренним и говорить то, что думаете, если вы раньше этого не делали. Или сами организуйте совместный отдых и устройте девушке сюрприз. Меняйте устаревшие модели поведения в отношениях, и будет вам счастье.

Стрелец

Стрельцам придется провести первую половину месяца или в гордом одиночестве, или с малознакомыми людьми, 1741 общение с которыми дальше так ни во что и не перерастет. Хотя, не исключено, что вам это понравится. А может, вам больше понравится сообщение от бывшей с предложением встретиться и начать все заново. Хотя звезды предупреждают, что ни во что долгосрочное это не перейдет тоже. Июнь – не самый подходящий месяц для романтики. Если вы в паре – вполне вероятно, вам остро будет не хватать денег. Из-за этого могут исчезнуть легкость и юмор в отношениях. А от излишне серьезного подхода к совместной жизни оценка происходящего может стать не вполне адекватной, что приведет к непониманию с партнершей.

Козерог

В начале месяца мысли о знакомствах могут посещать холостых Козерогов. Но высока вероятность, что бурная жизнь и рабочие моменты отвлекут вас от них и придется заниматься решением насущных вопросов. Конечно, это не так приятно, как приглашать девушек на свидание, но именно такой расклад у вас на июнь. Если вы в паре – от вас могут потребоваться гораздо более решительные шаги, чем раньше, чтобы доказать серьезность ваших намерений. Может, это и не будет комфортно для вас, но настало время совершать серьезные перемены.

Водолей

В июне на Водолеев вместе с теплым ветром могут нахлынуть воспоминания и тоска о прошлых отношениях. Может показаться, что лучше уже ничего не будет, и даже не стоит пытаться. Не поддавайтесь этому настроению: лучшее будет обязательно, но, вполне вероятно, сейчас период, чтобы просто отдохнуть морально и позаниматься собой. Если вы уже в паре, то во второй половине июня может потребоваться особая дипломатия и тонкое искусство диалога. Придется заново научиться не перебивать друг друга и идти навстречу желаниям любимой женщины. По возможности, запланируйте совместный отдых в новых для вас местах, где вы сможете быть только вдвоем.

Рыбы

В июне представители знака Рыбы будут ловить на себе заинтересованные взгляды женщин. Особенно, если сами этого захотите и не будете все время смотреть в экран телефона. Не факт, что дело дойдет до отношений, но выпить кофе с новой знакомой или обменяться парой комплиментов просто для настроения – летом особенно прекрасно. Если вы уже в паре – ваша влюбленность друг в друга может вспыхнуть с новой силой. Воспользуйтесь этим и отправляйтесь на ночную водную прогулку или выезжайте за город. Спешите уделить больше времени друг другу и наполниться позитивом.

Ранее астрологи перечислили знаки зодиака, к которым в июне чаще всего будут пытаться вернуться бывшие возлюбленные.