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Мир

"Селфи-яхта" знаменитостей направляется в Израиль: Грета Тунберг считает, что ее похитили

Грета Тунберг скоро вернется на родину, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 07:17 Фото: Instagram/gretathunberg
Известная экоактивистка Грета Тунберг, а также ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов на парусном судне "Мадлен" попытались добраться к сектору Газа со стороны Египта, сообщает Zakon.kz.

Он заявляли, что отправились в опасное путешествие с гуманитарной миссией. 

Однако власти Израиля восприняли эту ситуацию как провокацию и попытку вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса. Местные СМИ писали, что военные могут отбуксировать судно в порт Ашдод, а самих активистов арестовать.

В какой-то момент связь с судном была потеряна, но позже МИД Израиля опубликовал в соцсети X (бывшая Twitter), что судно "Мадлен" идет к берегам Израиля, а всех пассажиров отправят на родину.

"Селфи-яхта" "знаменитостей" благополучно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры вернутся в свои родные страны", – говорится в сообщении.

В ведомстве также  отметили, что гуманитарный груз, который был на борту, все же будет направлен в сектор Газа через "реальные гуманитарные каналы".

Между тем, на странице экоактивистки появился пост о том, что шведское правительство должно защитить своего гражданина, так как Грета Тунберг якобы была похищена израильскими военными.

"Она не представляет никакой угрозы и действует в полном соответствии с международным морским, гуманитарным правом и нормами прав человека", – резюмируется в посте.

Ранее мы сообщали, что Грета Тунберг собралась идти под парусом в Газу: компанию ей составил актер из "Игры престолов". Затем стало известно, что Израиль не пускает к побережью Газы судно с Гретой Тунберг на борту.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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