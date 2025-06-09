"Селфи-яхта" знаменитостей направляется в Израиль: Грета Тунберг считает, что ее похитили

Известная экоактивистка Грета Тунберг, а также ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов на парусном судне "Мадлен" попытались добраться к сектору Газа со стороны Египта, сообщает Zakon.kz.

Он заявляли, что отправились в опасное путешествие с гуманитарной миссией.

Однако власти Израиля восприняли эту ситуацию как провокацию и попытку вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса. Местные СМИ писали, что военные могут отбуксировать судно в порт Ашдод, а самих активистов арестовать.

В какой-то момент связь с судном была потеряна, но позже МИД Израиля опубликовал в соцсети X (бывшая Twitter), что судно "Мадлен" идет к берегам Израиля, а всех пассажиров отправят на родину.

"Селфи-яхта" "знаменитостей" благополучно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры вернутся в свои родные страны", – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что гуманитарный груз, который был на борту, все же будет направлен в сектор Газа через "реальные гуманитарные каналы".

The “selfie yacht” of the “celebrities” is safely making its way to the shores of Israel. The passengers are expected to return to their home countries.



While Greta and others attempted to stage a media provocation whose sole purpose was to gain publicity — and which included… pic.twitter.com/eEZSJJHVfd — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 9, 2025

Между тем, на странице экоактивистки появился пост о том, что шведское правительство должно защитить своего гражданина, так как Грета Тунберг якобы была похищена израильскими военными.

"Она не представляет никакой угрозы и действует в полном соответствии с международным морским, гуманитарным правом и нормами прав человека", – резюмируется в посте.

Ранее мы сообщали, что Грета Тунберг собралась идти под парусом в Газу: компанию ей составил актер из "Игры престолов". Затем стало известно, что Израиль не пускает к побережью Газы судно с Гретой Тунберг на борту.