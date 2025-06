"Селфи-яхта" знаменитостей направляется в Израиль: Грета Тунберг считает, что ее похитили

Он заявляли, что отправились в опасное путешествие с гуманитарной миссией.

Однако власти Израиля восприняли эту ситуацию как провокацию и попытку вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса. Местные СМИ писали, что военные могут отбуксировать судно в порт Ашдод, а самих активистов арестовать.

В какой-то момент связь с судном была потеряна, но позже МИД Израиля опубликовал в соцсети X (бывшая Twitter), что судно "Мадлен" идет к берегам Израиля, а всех пассажиров отправят на родину.

В ведомстве также отметили, что гуманитарный груз, который был на борту, все же будет направлен в сектор Газа через "реальные гуманитарные каналы".

The “selfie yacht” of the “celebrities” is safely making its way to the shores of Israel. The passengers are expected to return to their home countries.



While Greta and others attempted to stage a media provocation whose sole purpose was to gain publicity — and which included… pic.twitter.com/eEZSJJHVfd