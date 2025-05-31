Грета Тунберг собралась идти под парусом в Газу: компанию составит актер из "Игры престолов"

Грета Тунберг и актер Лиам Каннингем отправятся на судне с гуманитарной помощью в попытке прорвать блокаду Газы, сообщает Zakon.kz.

По информации Al Jazeera, шведская экоактивистка и актер из сериала "Игры престолов" присоединятся к гуманитарной миссии коалиции "Флотилия Свободы", которая планирует в ближайшие дни попытаться прорвать блокаду Газы.

Судно под названием Madleen отправится из Катании (Сицилия) в воскресенье, 1 июня 2025 года, с грузом гуманитарной помощи и несколькими известными активистами на борту. В числе участников миссии также депутат Европарламента Рима Хассан и палестино-американский адвокат Хуаида Араф.

Gerakan Kemanusiaan Freedom Flotila, Madleen akan segera bertolak menuju Gaza. Saat ini mreka sedang berada di Korsika. Aktor Liam Cunningham (Game of Throne) akan bergabung dngn tim ini. pic.twitter.com/dt3ltHp3z1 — Yasmina (@TunggalWar51509) May 31, 2025

Для FFC это уже вторая попытка за последние месяцы: ранее, в начале мая, судно Conscience было вынуждено прекратить миссию после атаки двух беспилотников, в которой активисты обвинили Израиль. В результате атаки нос корабля получил серьезные повреждения.

Greta Thunberg and actor Liam Cunningham to join latest 'Freedom Flotilla' pic.twitter.com/Z9e8hqE7B9 — Sprinter Observer (@SprinterObserve) May 31, 2025

Депутат Европарламента Хассан в видеообращении заявила, что миссия Madleen – это не только доставка помощи, но и протест против действий Израиля.

На прошлой неделе Израиль частично снял почти трехмесячную блокаду Газы, однако в сектор поступило лишь небольшое количество помощи. США предупредили, что Газа находится на грани голода.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС вскоре будет заключено.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила о своей поддержке Палестины и сектора Газа на фоне обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года.