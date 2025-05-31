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Мир

Грета Тунберг собралась идти под парусом в Газу: компанию составит актер из "Игры престолов"

Грета Тунберг , фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 16:59 Фото: Instagram/gretathunberg
Грета Тунберг и актер Лиам Каннингем отправятся на судне с гуманитарной помощью в попытке прорвать блокаду Газы, сообщает Zakon.kz.

По информации Al Jazeera, шведская экоактивистка и актер из сериала "Игры престолов" присоединятся к гуманитарной миссии коалиции "Флотилия Свободы", которая планирует в ближайшие дни попытаться прорвать блокаду Газы.

Судно под названием Madleen отправится из Катании (Сицилия) в воскресенье, 1 июня 2025 года, с грузом гуманитарной помощи и несколькими известными активистами на борту. В числе участников миссии также депутат Европарламента Рима Хассан и палестино-американский адвокат Хуаида Араф.

Для FFC это уже вторая попытка за последние месяцы: ранее, в начале мая, судно Conscience было вынуждено прекратить миссию после атаки двух беспилотников, в которой активисты обвинили Израиль. В результате атаки нос корабля получил серьезные повреждения.

Депутат Европарламента Хассан в видеообращении заявила, что миссия Madleen – это не только доставка помощи, но и протест против действий Израиля.

На прошлой неделе Израиль частично снял почти трехмесячную блокаду Газы, однако в сектор поступило лишь небольшое количество помощи. США предупредили, что Газа находится на грани голода.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС вскоре будет заключено.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила о своей поддержке Палестины и сектора Газа на фоне обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года.

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Андрей Дюсупов
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