Пять лет до полного исчезновения питьевой воды: 7 млн жителей Кабула столкнулись с угрозой

Международная гуманитарная организация Mercy Corps опубликовала доклад о том, что Кабул оказался перед угрозой полного исчезновения питьевой воды уже через пять лет, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты The Guardian, уровень воды в водоносных горизонтах столицы Афганистана за последние 10 лет упал на 30 м. Причинами ученые называют быструю урбанизацию и изменение климата.

По мнению экспертов, если тенденция сохранится, то Кабул полностью исчерпает свои подземные ресурсы воды к 2030 году. Это может создать угрозу для 7 млн жителей города.

"Отсутствие воды означает, что люди покидают свои общины. Если международное сообщество не удовлетворит потребности Афганистана, это приведет еще к большей миграции и трудностям", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что качество оставшейся воды вызывает серьезные опасения: почти 80% подземных источников загрязнены канализационными отходами, солью и мышьяком, делая жидкость непригодной для безопасного употребления. Жители вынуждены тратить значительную долю доходов на покупку чистой воды – до трети семейного бюджета уходит именно на это. Некоторые семьи испытывают финансовые затруднения из-за накопившихся долгов за коммунальные платежи.



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