Океанолог дал неутешительный прогноз о Каспийском море

Предотвратить снижение уровня Каспийского моря очень сложно, потому что это природное явление, связанное с изменением глобального и регионального климата, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал врио директора Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Владимир Шевченко.

По прогнозам ученых, снижение уровня воды в Каспийском море прогнозируется в течение, как минимум, ближайших 25–50 лет.

"Помешать снижению уровня сложно. Это, во многом, природное явление, связанное с изменением глобального и регионального климата, которое привело к резкому увеличению испарения с зеркала моря. Даже слегка уменьшить снижение уровня моря – тоже сложно. При том, что сток Волги в последние годы действительно снижается, назвать ее основным виновником обмеления мы не можем", – сказал Владимир Шевченко.

Он подчеркнул, что правильнее говорить именно о снижении уровня моря, а не об его обмелении, поскольку за 30 лет произошло снижение уровня на три метра при его максимальной глубине 1015 метров.

Ученый также отметил, что предрекать Каспийскому морю судьбу Аральского совершенно некорректно.

"Аральское море – обратный пример, потому что его действительно погубил человек, хотя и здесь не обошлось без климатических факторов, которые привели к увеличению испарения и уменьшению осадков на водосборе впадающих рек. При этом водоем уже удалось частично спасти путем строительства плотины между Малым Аралом на севере и Большим Аралом на юге", – добавил Шевченко.

По его словам, в Малом Арале уже удалось восстановить популяцию 22 видов рыб, и дальнейшая реабилитация этих водоемов возможна за счет увеличения стока рек Амударьи и Сырдарьи, воды которых уходят на поливы сельскохозяйственных земель.

В конце мая 2025 года стало известно о том, что в северной части Каспийского моря появился новый остров. Ему сейчас подбирают название.