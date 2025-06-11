Как говорится в докладе фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), население Индии приблизилось к 1,5 млрд человек. В ближайшем будущем оно возрастет еще на 200 млн, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, сейчас Индия – самая населенная страна в мире. В докладе ООН World Population Prospects за прошлый год говорилось, что население Индии достигнет пика в начале 60-х годов этого столетия и ожидается, что это число возрастет до 1,7 млрд, пока не начнет снижаться приблизительно через 40 лет.

В среднем у одной женщины в Индии рождается два ребенка, отмечается в документе.

В общем население Земли, по прогнозу международной организации, в середине 2080-х годов достигнет 10,3 млрд человек.

В январе сообщалось, что население Китая в 2024 году сократилось на 1,39 млн человек – до 1,408 млрд. Американская газета The Wall Street Journal писала, что к 2035 году Китай может столкнуться с экономической и демографической напряженностью.

Ранее стало известно о том, что индианка родила после стерилизации и засудила местные власти.