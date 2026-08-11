Было 600 млн, стало 1,5 млрд: реконструкция площади в Темиртау вызвала вопросы

В Темиртау жители и общественники раскритиковали реконструкцию площади возле акимата. Их возмутило, что стоимость проекта за несколько лет выросла с 600 млн до 1,5 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, активисты напомнили властям о проблемах на окраинах города – в частности, об отсутствии асфальта на некоторых улицах и затянувшемся ремонте коммунальной инфраструктуры.

"Вот здесь у нас уже должна была быть дорога. На этих улицах – Центральной, Самаркандской, Южной – уже четыре года назад провели коммуникации. Мы уже ждали, но нам опять отказали: "Нету денег". Почему-то сюда быстро находятся подрядчики, все быстро огораживается, а у нас это тянется уже четвертый год", – сказала активистка Наталья Мухина.

Тем временем на площади уже начались работы. Подрядчики демонтируют брусчатку, после чего здесь планируют высадить кустарники, обустроить дорожки, установить лавочки, освещение и архитектурные формы.

Как выяснилось, проект разработали еще пять лет назад. Тогда его стоимость оценивалась в 600 млн тенге. Из-за роста цен реконструкция подорожала в 2,5 раза.

В акимате объяснили, что проект необходим, поскольку сквер находился в плохом состоянии. При этом от капитального ремонта фонтана решили отказаться, чтобы сократить расходы.

"Здесь сквер был очень старый, все было в плачевном состоянии. И здесь действительно большая площадь. Здесь очень много людей отдыхают, гуляют, проводят время с детьми", – сообщил заместитель руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата Темиртау Думан Сериков.

Чиновники также заверили, что реконструкция площади не повлияет на решение коммунальных проблем города. По словам Серикова, на ремонт тепломагистралей уже выделены бюджетные средства, определены подрядчики, работы ведутся.

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