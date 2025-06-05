Индианка родила после стерилизации и засудила местные власти

В индийском штате Уттар-Прадеш Анита Деви обвинила врача государственной клиники Аллахабада в халатности и выиграла дело, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Times of India, в 2013 году медик стерилизовал женщину и заверил, что она уже не сможет никогда зачать. Однако в 2014 году потерпевшая почувствовала недомогание и обратилась в клинику. Там ее направили на УЗИ, где после обследования ей сообщили об очередной беременности. В том же году у заявительницы родилась девочка.

Индианка подала в суд с требованием обязать государство выплачивать ей деньги на содержание дочери.

Отмечается, что суд принял решение выплатить заявительнице единовременную компенсацию в размере 200 тыс. рупий (более 1 млн тенге), компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рупий (более 115 тыс. тенге), а также обязал власти до ее 18-летия ежемесячно выплачивать по 5 тыс. рупий (более 29,5 тыс. тенге) на питание и обучение ребенка.

Ранее сообщается, что делается для детей в Казахстане.