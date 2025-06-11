Тайванец выпил воду из термокружки и умер

На Тайване 54-летний мужчина умер после того, как выпил воду из термокружки, в которой образовалась ржавчина, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Mothership, погибший страдал от заболеваний печени и почек, и его организм был особенно уязвим к инфекциям. Есть вероятность, что трагедия произошла от предполагаемого отравления свинцом после использования термокружки в течение 10 лет. Известно, что мужчина ежедневно в течение этого времени пользовался одним и тем же термоконтейнером и не заметил, как на нем появились признаки ржавчины.

По словам врачей, погибший выпил из кружки, которая несколько месяцев стояла без использования. После того как он наполнил ее горячей водой и сделал пару глотков, у него начались симптомы интоксикации. Его госпитализировали с подозрением на сепсис, но, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Предполагается, что причиной смерти могло стать заражение бактерией Burkholderia pseudomallei, вызывающей мелиоидоз – редкое, но потенциально смертельное заболевание, которое может развиться при контакте с загрязненной водой или почвой. В данном случае источником инфекции, вероятно, стала ржавчина внутри термоса, где могли сохраняться болезнетворные микроорганизмы.

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