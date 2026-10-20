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Мир

Термокружка стала оружием: американка отбилась от грабителей необычным способом

термокружка, США, нападение, разбой, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 22:56 Фото: pexels
Жительница Нью-Йорка сумела дать отпор трем нападавшим, которые избивали ее и пытались отобрать рюкзак. В качестве оружия женщина использовала термокружку, выпавшую из сумки во время борьбы, сообщает Zakon.kz.

Нападение произошло вечером 18 октября в Центральном парке. 32-летняя Кэтрин Маррокин из района Бронкс ехала домой с работы на велосипеде. По словам женщины, она предпочла двухколесный транспорт метро, поскольку боялась спускаться в подземку, пишет New York Post.

Во время поездки у американки выпал наушник. Когда она остановилась, чтобы поднять его, к ней приблизились трое мужчин в черных масках. Они потребовали отдать ценные вещи, после чего начали избивать женщину по голове.

Во время потасовки из сумки выпала термокружка, которая неожиданно стала главным средством защиты велосипедистки.

"Когда я увидела кружку, первая мысль была: "Ну, они ведь все равно меня убьют". Так что я схватила кружку и начала лупить их без разбору", – рассказала женщина.

Маррокин отделалась синяками и ссадинами, но на следующий день вышла на работу.

Отмечается, что задержать преступников полиции пока не удалось.

Ранее прокурор отдела прокуратуры района "Есиль" Астаны Карлыгаш Ергалиева рассказала, почему даже один удар может повлечь уголовную ответственность.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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