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Спорт

11 человек умерли на торжествах по случаю чемпионства крикетного клуба

Крикет Гибель 11 человек, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 16:06 Фото: Instagram/royalchallengers.bengaluru
В Индии во время празднования победы команды по крикету "Роял Челленджерс" в местном чемпионате погибли 11 человек и еще 30 получили травмы разного рода, сообщает Zakon.kz.

По информации АР News, трагический инцидент случился в индийском Бангалоре, когда во время празднования чемпионства клуба многие болельщики попали в давку.

Около местной арены собрались десятки тысяч болельщиков, чтобы отметить первый трофей "Роял Челленджерс" в премьер-лиге Индии.

Толпа фанатов, которым не хватило билетов, попыталась взломать ворота стадиона и проникнуть внутрь, чтобы принять участие в торжествах.Крикет Смерть 11 человек, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 16:06

Фото: Instagram/royalchallengers.bengaluru

В ходе этого беспорядка и пострадали люди, 11 из которых погибли, 30 получили тяжелые травмы.

Состояние других людей более менее стабильное, все находятся на амбулаторном лечении.

3 июня "Роял Челленджерс" раздал бесплатные билеты через свой сайт и призвал болельщиков соблюдать меры безопасности.

Аналогичный случай со смертельным исходом произошел неделю назад в Англии, когда на праздновании чемпионства футбольного клуба "Ливерпуль" умерли два человека и пострадали 192 человека.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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