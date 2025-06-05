11 человек умерли на торжествах по случаю чемпионства крикетного клуба

В Индии во время празднования победы команды по крикету "Роял Челленджерс" в местном чемпионате погибли 11 человек и еще 30 получили травмы разного рода, сообщает Zakon.kz.

По информации АР News, трагический инцидент случился в индийском Бангалоре, когда во время празднования чемпионства клуба многие болельщики попали в давку.

Около местной арены собрались десятки тысяч болельщиков, чтобы отметить первый трофей "Роял Челленджерс" в премьер-лиге Индии.

Толпа фанатов, которым не хватило билетов, попыталась взломать ворота стадиона и проникнуть внутрь, чтобы принять участие в торжествах.

Фото: Instagram/royalchallengers.bengaluru

В ходе этого беспорядка и пострадали люди, 11 из которых погибли, 30 получили тяжелые травмы.

Состояние других людей более менее стабильное, все находятся на амбулаторном лечении.

3 июня "Роял Челленджерс" раздал бесплатные билеты через свой сайт и призвал болельщиков соблюдать меры безопасности.

Аналогичный случай со смертельным исходом произошел неделю назад в Англии, когда на праздновании чемпионства футбольного клуба "Ливерпуль" умерли два человека и пострадали 192 человека.