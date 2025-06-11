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Мир

Англичанка осталась без дома из-за робота-пылесоса

англичанка осталась без дома из-за робота-пылесоса, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 21:06 Фото: pixabay
Англичанка Таня Беннетт оставила пылесос на зарядке после вечерней уборки и ушла на работу. В результате произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации The Sun, первой дым заметила соседка. Она и сообщила о происшествии пожарной службе. Когда британка вернулась домой, она обнаружила, что здание охвачено огнем. Пожарные смогли локализовать пламя, но ущерб оказался катастрофическим – все комнаты, кроме кухни, были повреждены огнем и дымом.

Отмечается, что в доме во время пожара находились три собаки Тани: французские бульдоги Льюи и Манки и кокапу по кличке Луна. К счастью, всех животных удалось спасти. По словам женщины, они были покрыты сажей и напуганы, но выжили.

"Это было душераздирающе. Я кричала и плакала, а они выводили собак по одной", – рассказала Беннетт.

Позже пожарные заявили, что причиной возгорания стал перегрев пылесоса. По мнению специалистов, это могло быть связано с накоплением горючих частиц внутри устройства или неисправностью электроники.

В итоге дом был признан непригодным для проживания, а стоимость восстановительных работ и замены мебели оценивается в сотни тысяч долларов. В данное время женщина живет во временном жилье и не знает, когда сможет вернуться домой.

Ранее сообщалось, что двух детей спасли от пожара огнеборцы в Костанае.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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