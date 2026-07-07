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Мир

Робот-пылесос устроил страшный пожар в доме: хозяин в коме с ожогами 75% тела

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 21:53 Фото: Zakon.kz
В австралийском Перте выясняют обстоятельства мощного пожара в частном доме, в результате которого 31-летний мужчина получил ожоги 75% тела и впал в кому. По предварительной версии спасателей, причиной трагедии могла стать неисправность обычного робота-пылесоса, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает ABC. По данным Департамента пожарной и аварийно-спасательной службы Западной Австралии (DFES), причиной возгорания могла стать неисправность робота-пылесоса.

Модель устройства не раскрывается. Для проведения технической экспертизы из дома были изъяты пылесос и ряд других предметов.

Вместе с тем Департамент местного самоуправления, промышленного регулирования и безопасности (DLGIRS) заявил, что делать выводы о причине пожара преждевременно. Ведомство сообщило, что эксперты продолжают исследовать несколько возможных факторов возникновения возгорания и устанавливают источник воспламенения.

Отмечается, что Перрем получил ожоги около 75% поверхности тела. Он остается в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии и находится в медикаментозной коме. Впереди его ожидают многочисленные операции, длительное лечение и продолжительная реабилитация.

Пожар оставил без жилья Перрема, его невесту и соседей по дому. Родственники сообщили, что семье предстоит не только восстановление после трагедии, но и решение вопросов, связанных с утратой жилья.

Ранее сообщалось, что в США мужчина нанес экс-возлюбленной десятки ножевых ранений ради страшной цели.

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Канат Болысбек
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