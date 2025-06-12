Во Франции запретят продажу ножей подросткам
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Во Франции введут запрет на продажу ножей несовершеннолетним. Это решение принято после того, как 14-летний школьник убил сотрудницу колледжа в коммуне Ножан, сообщает Zakon.kz.
Как передает Radio France Internationale, о нововведениях сообщила канцелярия премьер-министра Франсуа Байру.
Согласно указу, список холодного оружия "категории D", то есть оружия в свободной продаже за исключением несовершеннолетних, будет дополнен с целью включения в него "любых ножей, которые могут представлять собой оружие".
Согласно кодексу внутренней безопасности Франции, в настоящее время в список включены только "кинжалы и кинжальные ножи". Со своей стороны, президент Эммануэль Макрон призвал "ужесточить правила" продажи холодного оружия.
"Невозможно, чтобы у подростка было холодное оружие на улице или в школе: это ответственность родителей и продавцов", – сказал президент.
Ранее мы писали о том, что тайванец выпил воду из термокружки и умер.
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