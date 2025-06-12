#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
507.8
580.82
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
507.8
580.82
6.44
Мир

Во Франции запретят продажу ножей подросткам

Подросток с ножом, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 06:20 Фото: pixabay
Во Франции введут запрет на продажу ножей несовершеннолетним. Это решение принято после того, как 14-летний школьник убил сотрудницу колледжа в коммуне Ножан, сообщает Zakon.kz.

Как передает Radio France Internationale, о нововведениях сообщила канцелярия премьер-министра Франсуа Байру.

Согласно указу, список холодного оружия "категории D", то есть оружия в свободной продаже за исключением несовершеннолетних, будет дополнен с целью в‌‌‌‌ключения в него "любых ножей, которые могут представлять собой оружие".

Согласно кодексу внутренней безопасности Франции, в настоящее время в список включены только "кинжалы и кинжальные ножи". Со своей стороны, президент Эммануэль Макрон призвал "ужесточить правила" продажи холодного оружия.

"Невозможно, чтобы у подростка было холодное оружие на улице или в школе: это ответственность родителей и продавцов", – сказал президент.

Ранее мы писали о том, что тайванец выпил воду из термокружки и умер.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Рейтинг США при Трампе резко упал во многих странах-союзниках
Мир
08:09, Сегодня
Рейтинг США при Трампе резко упал во многих странах-союзниках
Канадец смог выиграть джекпот в лотерею четыре раза
Мир
05:15, Сегодня
Канадец смог выиграть джекпот в лотерею четыре раза
Трамп и Маск обсудили свой конфликт наедине
Мир
01:55, 12 июня 2025
Трамп и Маск обсудили свой конфликт наедине
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: