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События

Трех полицейских осудили за мошенничество с земельным участком в Астане

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 12:14 Фото: Zakon.kz
Межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил трех полицейских к 6 годам колонии каждого за мошенничество с земельным участком, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно приговору от 18 февраля 2025 года, заместитель начальника ИВС Департамента полиции Астаны, бывший полицейский, старший следователь Управления полиции района Есиль и ранее судимый за мошенничество переоформили земельный участок в ЦОНе и продали его за 24 млн тенге.

При этом рыночная стоимость участка оценивалась в 100 млн тенге.

Суд установил, что заявление на регистрацию прав собственности в ЦОН подано от имени покупателя без участия реального владельца участка по поддельному договору купли-продажи. При надлежащем выполнении обязанностей сотрудники ЦОНа должны были отказать в регистрации.

Трех полицейских признали виновными по п. 2 ч. 4 ст. 190 ("Мошенничество") УК РК и назначили им наказание в виде лишения свободы сроком по 6 лет каждому в учреждении средней безопасности. Двух действующих сотрудников лишили специальных званий "подполковник полиции". Четвертый фигурант дела, ранее уже судимый за мошенничество, получил 5 лет колонии.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Астане вынесли приговор полицейскому-взяточнику и взяткодателям.

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Бауыржан Муканов
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