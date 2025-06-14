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Мир

В Великобритании работодатель выдает сотрудникам до 1000 долларов на покупку игрушек

Deloitte начнет выделять сотрудникам деньги на Lego, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 08:40 Фото: pixabay
Британская консалтинговая компания Deloitte ежегодно выдает сотрудникам до одной тысячи долларов для покупки игрушек и любых других товаров, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 июня 2025 года в перечень таких предметов вошли наборы Lego и пазлы, пишет Business Insider. По данным издания, такая щедрость работодателя способствует физическому, психологическому и финансовому благополучию его подчиненных.

Компания уже давно запустила программу поддержки благополучия сотрудников. В 2021 году пособие увеличили с 500 до одной тыс. долларов. После расширения перечня товаров в 2025 году служащие Deloitte обрадовались включению в него Lego.

Сотрудники считают, что компания запустила программу в знак признательности.

"Это имеет огромное значение! Лично мне нравится думать о том, что мне нужно или хотелось бы для следующей субсидии. Я смог обновить свое рабочее место, и это помогает продуктивнее работать", – сказал один из служащих Deloitte.

Сотрудники компании также могут потратить деньги на спортивные абонементы, спа-услуги, эргономичную мебель, игровые приставки, кухонную технику и головоломки. Программа распространяется только на штатных работников и не охватывает стажеров, а также тех, кто находится в отпуске.

На днях 33-летнего садовника Эмманюэля и Брижит Макрон уволили после жалобы на отсутствие туалета.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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