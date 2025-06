Пчела убила миллиардера и друга принца Уильяма во время игры в поло

Как пишет Daily Mail, по предварительной версии, мужчина перенес смертельный сердечный приступ после того, как его ужалили в рот, что могло спровоцировать анафилактический шок.

Капур был председателем совета директоров ведущего мирового производителя автомобильных компонентов. Его смерть вызвала большой резонанс в Англии и Индии.

NEW: Billionaire and friend of Prince William, Sunjay Kapur, has passed away after swallowing a bee during a polo match.



The 53-year-old father and former husband of actress Karisma Kapoor collapsed during a polo match in England.



Kapur was allegedly stung in the mouth, which…