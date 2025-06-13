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Мир

Пчела убила миллиардера и друга принца Уильяма во время игры в поло

пчела убила миллиардера во время игры в поло, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 00:17 Фото: pixabay
53-летний миллиардер и давний друг принца Уильяма Санджай Капур играл в поло и упал на глазах у испуганных товарищей по команде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, по предварительной версии, мужчина перенес смертельный сердечный приступ после того, как его ужалили в рот, что могло спровоцировать анафилактический шок.

Капур был председателем совета директоров ведущего мирового производителя автомобильных компонентов. Его смерть вызвала большой резонанс в Англии и Индии.

Ранее сообщалось, что тайванец выпил воду из термокружки и умер.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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