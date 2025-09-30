#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Рыцарское звание от принца Уильяма получил звезда "Пятого элемента" Гэри Олдман

67-летний британский актер Гэри Олдман получил рыцарское звание от принца Уильяма, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Independent, артист был посвящен в рыцари в Виндзорском замке во вторник в знак признания его обширных заслуг в области драматургии.

Актер известен своими ролями в фильмах "Сид и Нэнси" (1986 год), "Дракула" (1992 год), "Пятый элемент" (1997 год), "Ганнибал" (2001 год), "Шпион, выйди вон!" (2011 год), и во многих других.

Олдман также дебютировал в качестве режиссера в 1997 году с полуавтобиографическим фильмом "Не глотать" (Nil by Mouth), получившим широкое признание за свою эмоциональную глубину.

Ранее сообщалось, что наследная принцесса Нидерландов сделала важный шаг в подготовке к престолонаследию.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
