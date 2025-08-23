#АЭС в Казахстане
Мир

13-летний американец побил мировой рекорд, поймав 29-килограммового окуня

Фото: Outdoorlife
Восьмиклассник из Северной Калифорнии во время семейной рыбалки поймал потенциального мирового рекордсмена – белого морского окуня весом в 29 кг. Это прославило школьника среди одноклассников и рыболовного сообщества, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post, 13-летний Джулиан из Рио-Осо поймал на крючок огромную рыбу в заливе Томалес.

Сам подросток весит всего на семь килограмм больше, чем его рекордная рыба, и это делает достижение еще более впечатляющим. Его предыдущим лучшим уловом был скромный пятикилограммовый сом, которого он поймал в мае.

Фото: Outdoorlife

Семья прибыла в залив Томалес в 5 часов утра, нацеливаясь на палтуса. Около полудня Джулиан ел бутерброд, когда его дядя предупредил его, что спиннинг резко изгибается в держателе.

Поначалу Джулиан изо всех сил пытался контролировать мощную рыбу, но не смог сделать этого. Только когда дядя Джулиана помог ему вытащить "монстра", они поняли истинные масштабы улова.

В настоящее время семья работает с Международной ассоциацией промысловых рыб во Флориде, чтобы проверить улов как новый мировой рекорд. В случае одобрения, рыба Джулиана побьет предыдущий мировой рекорд белого морского окуня среди юниоров в 27 кг, установленный в 2002 году.

Улов также установит новый рекорд юниорского класса для прочности лески.

Ранее в Бангладеш поймали огромного окуня-баррамунди весом 24 килограмма.

Аксинья Титова
