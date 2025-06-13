Где и почему запретят любительскую рыбалку с 13 августа 2025 года: на нет – и судака нет

Спортивное рыболовство на рыбохозяйственных водоемах скоро запретят. Важный момент: сейчас сделать это вправе лишь хозяин частного пруда. А в будущем запрет распространят на все водоемы, где местные власти разрешили разводить рыбу. Но ведь там обитает и природная, дикая, уточняет Zakon.kz.

В пятницу, 13 июня 2025 года опубликован Закон РК "Об аквакультуре". Напомним, аквакультура – это такое далеко не новое модное слово, обозначающее, согласно пп. 1) и 2) статьи 1 Закона:

Деятельность, связанную с разведением и (или) содержанием, выращиванием... рыбы, водных моллюсков и ракообразных.

Впрочем, понятие это существовало в казахстанском законодательстве и раньше, в Законе РК "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира". Там оно (в пп.1) статьи 1), правда, определяется иначе:

"Искусственное воспроизводство и культивирование рыбных ресурсов и других водных животных".

Но дело не в различии формулировок. Согласно действующему законодательству, рыбоводство де-юре является... рыболовством (промысловым). Только особого рода – с ведением рыбного хозяйства. Это следует из содержания статей 24 и 25 Закона РК "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира".

А значит, рыбоводные хозяйства осуществляют специальное пользование животным миром. И как всякие другие такие пользователи, должны наряду с остальными многочисленными обязанностями:

"Предоставить сервитут для осуществления... любительского (спортивного) рыболовства – физическим лицам". Пп. 11) пункта 2 статьи 27 Закона "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира"

Т.е. любители вправе рыбачить (разумеется, с оплатой лицензии государству) в акватории рыбных хозяйств, и владельцы последних воспрепятствовать этому не могут. За одним исключением. Запретить рыбалку может лишь хозяин частного пруда. Почему?

Потому что пруд – это не естественный водоем, а элемент системы водохозяйственных сооружений. И земля под ними, и сами эти сооружения могут, согласно законодательству РК (статье 13 Водного кодекса), находиться в частной собственности. Логично, что хозяин рыбоводного пруда вправе не пускать на свою территорию (и акваторию) посторонних.

А вот у реки или озера в РК частных собственников быть не может.

"Совокупность поверхностных и подземных водных объектов в пределах территории РК, включенных или подлежащих включению в государственный водный кадастр, образует водный фонд. Право владения, пользования и распоряжения водным фондом и землями водного фонда в интересах народа РК осуществляет государство". Пункты 1 и 2 статьи 12 Водного кодекса

Т.е. река Иртыш или озеро Балхаш – народные, государственные (что в данном случае равнозначно), поэтому народу здесь и не запрещено рыбачить. Даже на тех участках, которые некие физические или юридические лица взяли в пользование (сроком до 49 лет) для ведения рыбного хозяйства. Они лишь временные владельцы, но не собственники, а это разница существенная.

Были природопользователи – стали субъекты аквакультуры

И вот эти правила меняются. Рыбным хозяйствам повышают статус. Теперь (с даты, когда Закон РК "Об аквакультуре" вступает в силу: по истечении 60 дней после опубликования, т.е. с 13 августа 2025 года) они будут считаться не пользователями животного мира, а субъектами аквакультуры.

В статье 8 Закона перечисляются разновидности бизнеса, которые эти субъекты могут вести. Это (не возбраняется заниматься сразу несколькими):

озерно-товарная хозяйственная деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием рыб в обособленных рыбохозяйственных водоемах путем полной или частичной замены их ихтиофауны; садковая хозяйственная деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием рыб в полувольных контролируемых условиях в специальных устройствах (садках), расположенных на акватории рыбохозяйственных водоемов и (или) участков; прудовая хозяйственная деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов аквакультуры с использованием рыбоводных прудов и (или) рыбоводных бассейнов; индустриальная хозяйственная деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов аквакультуры с использованием рыбоводных бассейнов и применением установки замкнутого водоснабжения; воспроизводственная хозяйственная деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов аквакультуры в целях получения их молоди путем оплодотворения, инкубации икры, а также подращивания молоди объектов аквакультуры в искусственно созданных условиях.

Но какой бы выбор рыбные хозяйства не сделали, не им отныне придется платить государству, а наоборот. Да, рыбохозяйственные водоемы по-прежнему будут давать частникам в пользование сроком до 49 лет (а не в собственность), тем не менее, государство берет аквакультурный бизнес под свой патронаж.

Субъектов, развивающих аквакультуру, обещают активно субсидировать. Мало того, им предоставляются: кредитование, страхование, специальный налоговый режим и иные налоговые льготы, а также обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой и "иные меры" господдержки (статья 17 Закона).

Что ж, авторы руководствовались благой целью: развитием этой самой аквакультуры, чтобы народ ел больше легко усваиваемого белка...

Но что особенно интересует рыболовов-любителей, на рыбохозяйственных водоемах их ждет от ворот поворот. Цитируем пункт 5 статьи 9 Закона РК "Об аквакультуре".

"На закрепленных рыбохозяйственных водоемах и (или) участках, в том числе в пределах водоохранных полос, предоставленных для осуществления озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности, запрещаются:

водопой сельскохозяйственных животных, за исключением водопойных площадок и других устройств, предотвращающих загрязнение и засорение водоемов в порядке общего водопользования; хозяйственная и иная деятельность, ухудшающая качественное и гидрологическое состояние (загрязнение, засорение, истощение) водоемов; любительское (спортивное) рыболовство, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 14 настоящего Закона; иное, предусмотренное законами РК".

Уточняем сразу: пункт 5 статьи 14 дает право субъектам аквакультуры организовывать любительское (спортивное) рыболовство. Захотят пустить рыбачков на ранее общедоступные берега – разрешат. (И заметьте, деньги за услугу положат в свой карман, а не как раньше – лицензии пополняли госбюджет. Хотя рыба в водоеме, помимо разводимой, плавает и природная, дикая. И поди разбери, какая именно попалась на крючок...)

А на нет – и судака нет.