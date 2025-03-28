12-летний американский школьник побил три рекорда по ловле рыбы

12-летний Кентон Марби из США штата Техас поймал три рыбы за день и установил три рекорда среди юниоров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Wired2Fish, 11 марта американский школьник Кентон Мабри рыбачил с отцом и неожиданно стал тройным рекордсменом. Родитель школьника рассказал, что изначально они хотели поймать крупного большеротого окуня и отправились на лодке на водохранилище Tradinghouse Creek.

Позже мальчику на крючок попалась рыба, но это оказался большой окунь весом 3,5 килограмма. При этом предыдущий рекордный окунь, пойманный в водохранилище юным рыбаком, весил только 1,4 килограмма. На этом Мабри решили не останавливаться, так как знали, что в озере водятся черные и белые краппи. В итоге Кентон сумел добыть обе рыбы и каждая оказалась рекордной.

Его белый краппи весил около 600 граммов и установил новый рекорд среди юниоров. Черный краппи, хотя и весил всего 400 граммов, не имел предыдущего юниорского рекорда на этом водохранилище.





Отец мальчика отметил, что его сын очень увлечен рыбалкой и сам делает специальные снасти для ловли рыбы. В будущем мальчик мечтает участвовать во взрослых рыболовных турнирах.



