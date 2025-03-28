12-летний американский школьник побил три рекорда по ловле рыбы
Фото: Facebook/Brad Mabry
12-летний Кентон Марби из США штата Техас поймал три рыбы за день и установил три рекорда среди юниоров, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Wired2Fish, 11 марта американский школьник Кентон Мабри рыбачил с отцом и неожиданно стал тройным рекордсменом. Родитель школьника рассказал, что изначально они хотели поймать крупного большеротого окуня и отправились на лодке на водохранилище Tradinghouse Creek.
Позже мальчику на крючок попалась рыба, но это оказался большой окунь весом 3,5 килограмма. При этом предыдущий рекордный окунь, пойманный в водохранилище юным рыбаком, весил только 1,4 килограмма. На этом Мабри решили не останавливаться, так как знали, что в озере водятся черные и белые краппи. В итоге Кентон сумел добыть обе рыбы и каждая оказалась рекордной.
Его белый краппи весил около 600 граммов и установил новый рекорд среди юниоров. Черный краппи, хотя и весил всего 400 граммов, не имел предыдущего юниорского рекорда на этом водохранилище.
Отец мальчика отметил, что его сын очень увлечен рыбалкой и сам делает специальные снасти для ловли рыбы. В будущем мальчик мечтает участвовать во взрослых рыболовных турнирах.
Ранее сообщалось, что школьник установил рекорд по скоростному воспроизведению числа Пи.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript