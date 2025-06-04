Трамп заявил, что обсудил с Путиным нападение Украины на аэродромы России

Президент США Дональд Трамп 4 июня заявил, что только что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Я только что закончил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Звонок длился примерно час и пятнадцать минут. Мы обсудили атаку Украины на самолеты, находившиеся на российских аэродромах, а также другие атаки, происходящие с обеих сторон. Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру", – сообщил Трамп.

По его словам, Путин заявил, что он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы.

"Мы также обсудили Иран и тот факт, что времени на принятие решения по ядерному оружию остается все меньше – это решение должно быть принято в ближайшее время! Я сказал президенту Путину, что Иран не должен обладать ядерным оружием, и, как мне показалось, в этом вопросе мы были единодушны", – добавил президент США.

Также он отметил, что Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном и отметил, что, возможно, сможет способствовать скорейшему завершению этого процесса.

"По моему мнению, Иран намеренно затягивает с принятием решения по этому крайне важному вопросу, и нам понадобится четкий ответ в очень короткий срок!" – заключил Трамп.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.



2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Россией и Украиной.

