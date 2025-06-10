Россия и Украина провели первый этап обмена пленными после мирных переговоров
По информации ABC News, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в число обмененных вошли раненые солдаты и лица в возрасте 25 лет и моложе. Дополнительные подробности, включая количество освобожденных пленных, не сообщаются.
Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
"Сегодня начался первый этап обмена пленными, согласованный в Стамбуле. За этим последуют и другие этапы – по крайней мере, так обсуждалось с российской стороной", – заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник.
Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU
Что касается российских пленных, то сейчас военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В дальнейшем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.
В конце мая Россия и Украина передали по 390 солдат и гражданских лиц в ходе крупнейшего обмена пленными с начала конфликта 2022 года.
Ранее Трамп заявил, что обсудил с Путиным нападение Украины на аэродромы России.