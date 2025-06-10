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Мир

Россия и Украина провели первый этап обмена пленными после мирных переговоров

Ситуация в Украине, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 07:45 Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
9 июня Россия и Украина провели первый этап обмена пленными в соответствии с соглашением, достигнутым в ходе мирных переговоров в Стамбуле на прошлой неделе, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в число обмененных вошли раненые солдаты и лица в возрасте 25 лет и моложе. Дополнительные подробности, включая количество освобожденных пленных, не сообщаются.

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

"Сегодня начался первый этап обмена пленными, согласованный в Стамбуле. За этим последуют и другие этапы – по крайней мере, так обсуждалось с российской стороной", – заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник.

Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Что касается российских пленных, то сейчас военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В дальнейшем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

В конце мая Россия и Украина передали по 390 солдат и гражданских лиц в ходе крупнейшего обмена пленными с начала конфликта 2022 года.

Ранее Трамп заявил, что обсудил с Путиным нападение Украины на аэродромы России.

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Аксинья Титова
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