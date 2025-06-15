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Мир

Семьям погибших в авиакатастрофе в Индии выплатят еще по 25 тысяч евро

авиакатастрофа , фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2025 09:40 Фото: Х/dw_russian
Авиакомпания Air India выплатит по 25 тысяч евро семьям погибших пассажиров самолета, который разбился в в аэропорту Ахмадабада 12 июня 2025 года. Единственный выживший из 242 человек на борту также получит эту сумму, сообщает Zakon.kz.

Компенсацию от Air India выплатят дополнительно к 10 млн рупий (около 100 570 евро), которые выделит для семей погибших материнская компания Tata Group, передает DW.

Согласно сообщениям индийских СМИ, в результате крушения рейса AI171, который следовал из Ахмедабада в Лондон, погибли по меньшей мере 270 человек – как в самолете, так и на земле.

При этом точное число жертв до сих пор не названо, поскольку найденные на месте крушения фрагменты тел пока не удалось идентифицировать с помощью анализа ДНК.

Самолет авиакомпании Air India упал на жилой квартал и взорвался вскоре после взлета из аэропорта Ахмедабада. На борту погиб 241 человек, выжил только один пассажир – 40-летний британец Вишвашкумар Рамеш, сидевший на месте 11А. В авиакатастрофе он потерял младшего брата.

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Андрей Дюсупов
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