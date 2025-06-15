Семьям погибших в авиакатастрофе в Индии выплатят еще по 25 тысяч евро
Компенсацию от Air India выплатят дополнительно к 10 млн рупий (около 100 570 евро), которые выделит для семей погибших материнская компания Tata Group, передает DW.
Согласно сообщениям индийских СМИ, в результате крушения рейса AI171, который следовал из Ахмедабада в Лондон, погибли по меньшей мере 270 человек – как в самолете, так и на земле.
При этом точное число жертв до сих пор не названо, поскольку найденные на месте крушения фрагменты тел пока не удалось идентифицировать с помощью анализа ДНК.
Самолет авиакомпании Air India упал на жилой квартал и взорвался вскоре после взлета из аэропорта Ахмедабада. На борту погиб 241 человек, выжил только один пассажир – 40-летний британец Вишвашкумар Рамеш, сидевший на месте 11А. В авиакатастрофе он потерял младшего брата.