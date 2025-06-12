Единственный выживший в авиакатастрофе в Индии описал пережитый ад

Выживший в авиакатастрофе в Индии пассажир рейса Air India – 40-летний Вишваш Кумар Рамеш 12 июня поделился пережитым, сообщает Zakon.kz.

В интервью Hindustan Times он описал первые мгновения после падения как "ужасные" и признался, что очнулся среди тел погибших.

Рамеш, живущий в Великобритании уже два десятилетия, прилетел в Индию вместе с братом, чтобы навестить родственников. Они возвращались в Лондон, когда самолет рухнул всего через 30 секунд после взлета.

"Сначала раздался громкий грохот, а потом все померкло. Когда я пришел в себя, вокруг были тела", – рассказал он.

Мужчина отметил, что его брат находился в другом ряду, и после аварии ему не удалось его найти. Очевидцы помогли Рамешу выбраться из обломков и пересадили в машину скорой помощи.

"Пожалуйста, помогите мне найти его", – обратился он к медикам.

Сейчас Вишваш Кумар Рамеш госпитализирован с травмами глаз, рук и ног. Его состояние остается стабильным.

12 июня 2025 года в аэропорту Ахмадабада в штате Гуджарате, Индия, потерпел крушение пассажирский самолет. На борту было 242 человека, включая экипаж. Самолет вылетел в Лондон. Авиакомпания Air India рассказала, из каких стран были пассажиры Boeing 787-8. Позже стало известно, что борт упал на медицинское общежитие, в результате чего пострадали находившиеся там люди.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии.

Индийское СМИ сообщило, что один человек выжил. Позже в МИД РК сообщили, что казахстанцев на борту разбившегося самолета Air India не было.