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Мир

Британская супружеская пара угнала свой автомобиль у воров из-за "бездействия полиции"

супружеская пара угнала автомобиль у воров, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2025 21:35 Фото: pixabay
В Лондоне 48-летней Мии Форбс Пири и 62-летнему Марку Симпсону пришлось угнать собственный автомобиль из-за бездействия полиции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание LBC, супруги заметили пропажу рано утром. Они предположили, что воры погрузили их машину Jaguar E-Pace на грузовик с платформой и увезли. Соседи позже рассказали, что слышали странные звуки ночью.

Пара рассказала в полиции, что их автомобиль был оснащен противоугонным устройством, из-за которого завести его можно только нажатием определенных кнопок на панели управления. Кроме того, с помощью этого устройства у них была возможность понять, куда угнали их машину. Но стражи порядка отказались им помогать, сославшись на то, что очень заняты.

В итоге, отмечает портал, Пири и Симпсону пришлось взять все в свои руки, отследить местоположение автомобиля, найти его в тихом переулке и забрать домой. Уточняется, что салон машины был поврежден. Супружеская пара предполагает, что таким образом угонщики пытались добраться до центральной проводки, чтобы завести автомобиль.

Пири заметила, что угонять собственный автомобиль было весело, однако предпочла бы, чтобы этим занимались полицейские. По ее мнению, теперь они вряд ли смогут найти нужные отпечатки и выследить угонщиков, поскольку к машине с момента пропажи прикоснулось большое количество человек.

"Полиция не имеет достаточных ресурсов, и это позор", – заявила женщина.

Ранее сообщалось, что вор в спорт-баре попал на видео в Астане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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