Угнал автомобиль и погиб: в Павлодаре преступление обернулось трагедией

В Павлодаре 13 июля мужчина угнал автомобиль марки Mercedes-Benz, но преступление не принесло ему дохода, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области, на пересечении улицы Ломова и проспекта имени Н. Назарбаева автоугонщик столкнулся с автомашинами LADA Granta и Hyundai Tucson.

"В результате угонщик скончался на месте ДТП. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что забор Нацбанка едва не повредили в результате ночного ДТП в Алматы.