Угнал автомобиль и погиб: в Павлодаре преступление обернулось трагедией
Фото: Zakon.kz
В Павлодаре 13 июля мужчина угнал автомобиль марки Mercedes-Benz, но преступление не принесло ему дохода, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области, на пересечении улицы Ломова и проспекта имени Н. Назарбаева автоугонщик столкнулся с автомашинами LADA Granta и Hyundai Tucson.
"В результате угонщик скончался на месте ДТП. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что забор Нацбанка едва не повредили в результате ночного ДТП в Алматы.
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