Мероприятия ЛГБТ и религиозных активистов со скандалом прошли в Молдове

15 июня в Кишиневе одновременно прошли ЛГБТ-парад и акция православных активистов "Марш за семью", сообщает Zakon.kz.

Как и следовало ожидать, мероприятия не прошли спокойно. Они привели к столкновению с полицией и задержаниям. Изначально православные активисты собрались у памятника Штефану чел Маре с иконами и плакатами "Нет пропаганде", исполняя церковные песнопения. Затем они направились навстречу ЛГБТ-маршу по улице Бэнулеску‑Бодони.

На пересечении с улицей Букурешть полиция остановила движение верующих и построила кордон. Участники попытались прорвать ограждения и начались задержания. Очевидцы показали на видео, как правоохранители применили физическую силу к священнику. В соцсетях появилось видео инцидента: на записи видно, как полицейские наносят ему удары и бросают его на землю.

Сотрудники полиции применили физическую силу к священнику во время протеста против ЛГБТ*-шествия в центре Кишинева.



Инцидент был зафиксирован очевидцами на видео, которое распространили в соцсетях. На записи видно, как полицейские наносят удары священнику и бросают его на землю.… pic.twitter.com/HwR7LYSDFy — bocharik (@bocharik) June 15, 2025

Также пострадал ребенок, которого силовики вырвали из рук отца, пытавшегося прорваться через кордон.

На акции протеста против марша ЛГБТ* в Молдавии полиция вырвала мальчика из рук мужчины. Из-за этого ребёнок ударился головой об асфальт. Как сообщают очевидцы, правоохранительные органы применяли силу и к другим участникам шествия.#молдавия #новости

*движение запрещено в РФ pic.twitter.com/d35um2EnFZ — @kpru (@kpru) June 15, 2025

Несколько человек из числа православных активистов были задержаны полицией. Точное количество задержанных пока неизвестно.

В этот же день из Ирана эвакуировали всех российских артистов.