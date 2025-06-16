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Мир

Мероприятия ЛГБТ и религиозных активистов со скандалом прошли в Молдове

ЛГБТ-парад и марш семьи провели в Кишиневе, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 06:20 Фото: Х/dodon_igor
15 июня в Кишиневе одновременно прошли ЛГБТ-парад и акция православных активистов "Марш за семью", сообщает Zakon.kz.

Как и следовало ожидать, мероприятия не прошли спокойно. Они привели к столкновению с полицией и задержаниям. Изначально православные активисты собрались у памятника Штефану чел Маре с иконами и плакатами "Нет пропаганде", исполняя церковные песнопения. Затем они направились навстречу ЛГБТ-маршу по улице Бэнулеску‑Бодони.

На пересечении с улицей Букурешть полиция остановила движение верующих и построила кордон. Участники попытались прорвать ограждения и начались задержания. Очевидцы показали на видео, как правоохранители применили физическую силу к священнику. В соцсетях появилось видео инцидента: на записи видно, как полицейские наносят ему удары и бросают его на землю.

Также пострадал ребенок, которого силовики вырвали из рук отца, пытавшегося прорваться через кордон.

Несколько человек из числа православных активистов были задержаны полицией. Точное количество задержанных пока неизвестно.

В этот же день из Ирана эвакуировали всех российских артистов.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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