Общество

Масштабные акции в рамках экологической программы "Таза Қазақстан" прошли в области Абай

&quot;Таза Қазақстан&quot; в области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 16:42 Фото: акимат области Абай
25 августа одновременно в нескольких районах области стартовали экологические акции, собравшие тысячи активистов, общественников, представителей молодежи, работников культуры.

В Абайском районе к инициативе присоединились сотрудники учреждений, сельские жители и молодежь. В селе Карауыл были убраны территории Карауыл тобе и прилегающие участки, очищены улицы и территории сельских округов. В акции приняли участие порядка 400 человек, задействовано 13 единиц спецтехники, вывезено порядка 75 тонн мусора.

"Мы, молодежь, полностью поддерживаем эту акцию. Подобные мероприятия повышают чувство ответственности за окружающую среду и углубляют любовь к родной земле. Своим единством и активностью мы готовы приложить все усилия для защиты и благоустройства природы", – отметил активист Ерзат Кайратулы.

Фото: акимат области Абай

В Аягозском районе в экологической акции "Саябақтар шеруі" участвовали более 50 молодых людей. Они очистили парки "Құттыбай би", "Абай", "Алтын адам", "Қозы Көрпеш – Баян сұлу", "Ардагерлер", собрав свыше 150 мешков мусора и охватив 3,9 га территории.

"Чистота и порядок – залог успешного развития любого региона. Во исполнение поручения президента Касым-Жомарта Токаева эта добрая инициатива направлена на консолидацию усилий всех жителей района. Чистота начинается с каждого из нас. Поддержка таких масштабных мероприятий, являющихся примером для подрастающего поколения, – наша общая обязанность", – отметил депутат Аягозского районного маслихата Айдар Надирбай.

Фото: акимат области Абай

Также 25 августа масштабный субботник прошел и на побережье Алаколя в районе Мақаншы. В массовой акции приняли участие 150 человек, в том числе представители семи организаций и учреждений. В уборке были задействованы две единицы техники. В результате 7,5 тонны твердых бытовых отходов вывезены на полигоны.

Фото: акимат области Абай

Фото: акимат области Абай

Айсулу Омарова
