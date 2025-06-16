Музыкантов симфонического оркестра России эвакуировали из Ирана
Фото: pixabay
Коллектив российских музыкантов Большого симфонического оркестра эвакуировали из Ирана, сообщает Zakon.kz.
Новостью поделилась министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале.
"Сегодня музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского пересекли границу Азербайджана. Вчера Иран по этому же маршруту покинула съемочная группа Федора Бондарчука" – написала министр 15 июня.
Ранее съемочная группа сериала "Трудно быть богом", состоящая из 86 человек, также была эвакуирована из Ирана в Азербайджан для последующего возвращения в Россию. Любимова поблагодарила власти этих стран за оперативную и слаженную работу.
В знак благодарности за помощь в столь сложной ситуации принято решение провести концерт в Баку. Он состоится сегодня 16 июня в Азербайджанской государственной филармонии.
Таким образом, из Ирана эвакуированы все российские артисты.
Ночью 13 июня Израиль начал военную операцию в Иране под кодовым названием "Ам Калави". В ходе атаки ВВС было разрушено несколько объектов ядерной промышленности.
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