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Законодательство РК

Второе заседание по обсуждению петиции против пропаганды ЛГБТ прошло в Астане

Второе заседание по обсуждению петиции против пропаганды ЛГБТ прошло в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 18:26 Фото: МИОР РК
В Астане 10 июля прошло второе заседание рабочей группы по обсуждению петиции против пропаганды ЛГБТ, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства культуры и информации, на встрече огласили официальные позиции государственных органов представители МВД, МЮ, МП и МИД.

"Также участники рассмотрели международный законодательный опыт, касающийся пропаганды движения ЛГБТ. Отметим, на первом заседании были озвучены позиции членов рабочей группы", – говорится в сообщении. 

9 июня 2024 года стало известно, что петиция "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!", запущенная на официальном портале E-Petition.kz, собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения – 50 тыс.

21 июня прошло первое заседание рабочей группы по обсуждению петиции против пропаганды ЛГБТ.

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