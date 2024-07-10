Второе заседание по обсуждению петиции против пропаганды ЛГБТ прошло в Астане

В Астане 10 июля прошло второе заседание рабочей группы по обсуждению петиции против пропаганды ЛГБТ, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства культуры и информации, на встрече огласили официальные позиции государственных органов представители МВД, МЮ, МП и МИД.

"Также участники рассмотрели международный законодательный опыт, касающийся пропаганды движения ЛГБТ. Отметим, на первом заседании были озвучены позиции членов рабочей группы", – говорится в сообщении.

9 июня 2024 года стало известно, что петиция "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!", запущенная на официальном портале E-Petition.kz, собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения – 50 тыс.

21 июня прошло первое заседание рабочей группы по обсуждению петиции против пропаганды ЛГБТ.

