Второе заседание по обсуждению петиции против пропаганды ЛГБТ прошло в Астане
Фото: МИОР РК
В Астане 10 июля прошло второе заседание рабочей группы по обсуждению петиции против пропаганды ЛГБТ, сообщает Zakon.kz.
По информации Министерства культуры и информации, на встрече огласили официальные позиции государственных органов представители МВД, МЮ, МП и МИД.
"Также участники рассмотрели международный законодательный опыт, касающийся пропаганды движения ЛГБТ. Отметим, на первом заседании были озвучены позиции членов рабочей группы", – говорится в сообщении.
9 июня 2024 года стало известно, что петиция "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!", запущенная на официальном портале E-Petition.kz, собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения – 50 тыс.
21 июня прошло первое заседание рабочей группы по обсуждению петиции против пропаганды ЛГБТ.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript