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Мир

Главой британской разведки впервые станет женщина

Руководителем Секретной разведывательной службы станет женщина, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 07:15 Фото: pixabay
Впервые в истории британской разведки пост главы MI6 займет женщина, сообщает Zakon.kz.

Новым руководителем Секретной разведывательной службы станет Блейз Метревели, передает CNN и другие источники.

Сейчас она руководит технологическим департаментом MI6 и работает в разведке с 1999 года. Большую часть своей карьеры она посвятила оперативной работе в Ближневосточном регионе и Европе, что придает ей обширный опыт для новой роли.

47-летняя Блейз Метревели займет кресло главы MI6 осенью, сменив Ричарда Мура, который возглавлял службу с 2020 года.

15 июня в Вашингтоне военный парад совпал с днем рождения Трампа.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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