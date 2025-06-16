Главой британской разведки впервые станет женщина

Впервые в истории британской разведки пост главы MI6 займет женщина, сообщает Zakon.kz.

Новым руководителем Секретной разведывательной службы станет Блейз Метревели, передает CNN и другие источники.

🚨 NEW: Keir Starmer has appointed the first ever female MI6 chief, Blaise Metreweli CMG pic.twitter.com/q0hF8hGJsq — Politics UK (@PolitlcsUK) June 15, 2025

Сейчас она руководит технологическим департаментом MI6 и работает в разведке с 1999 года. Большую часть своей карьеры она посвятила оперативной работе в Ближневосточном регионе и Европе, что придает ей обширный опыт для новой роли.

47-летняя Блейз Метревели займет кресло главы MI6 осенью, сменив Ричарда Мура, который возглавлял службу с 2020 года.

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