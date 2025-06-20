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Мир

В Индии мужчина стал миллионером благодаря удачной рыбалке

горбыль, Индия, рыбалка, миллионер, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 23:07 Фото: pixabay
В индийском штате Одиша рыбак поймал 29 пятнистых горбылей. Свой улов мужчина продал в первый же день. Некая компания заплатила за редкую рыбу 3,3 миллиона рупий (17 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет KalingaTV, рыбак наткнулся на стаю пятнистых горбылей, когда вел лов с траулера Nani Gopal в дельте реки Дигха.

"В сеть попали сразу 29 рыб – это на редкость крупный улов. Каждый горбыль весил более 20 килограммов", – сообщает KalingaTV.

Ранее сообщалось, что в Индии фермер нашел алмаз стоимостью около миллиона тенге.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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