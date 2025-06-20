В Индии мужчина стал миллионером благодаря удачной рыбалке

Фото: pixabay

В индийском штате Одиша рыбак поймал 29 пятнистых горбылей. Свой улов мужчина продал в первый же день. Некая компания заплатила за редкую рыбу 3,3 миллиона рупий (17 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет KalingaTV, рыбак наткнулся на стаю пятнистых горбылей, когда вел лов с траулера Nani Gopal в дельте реки Дигха. "В сеть попали сразу 29 рыб – это на редкость крупный улов. Каждый горбыль весил более 20 килограммов", – сообщает KalingaTV. #WATCH | Balasore: Fisherman catches 29 Telia Bhola fish, sells for Rs 33 lakh and becomes a millionaire overnight.#Odisha pic.twitter.com/vr6TQUncrd — Kalinga TV (@Kalingatv) June 19, 2025 Ранее сообщалось, что в Индии фермер нашел алмаз стоимостью около миллиона тенге.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: