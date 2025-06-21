Туристка напала на прохожих и полицейских в Италии, а арестовали ее партнера
По информации издания Cronica Balear, полицейские приехали на вызов очевидцев, которые сообщили о пьяной туристке, избивающей прохожих.
На видео 25-летнюю жительницу Ирландии пригласили сесть в патрульную машину, но она оказала сопротивление: угрожала полицейским и пинала их ногами. Туристку скрутили и насильно затолкали в автомобиль под аплодисменты местных жителей.
Согласно данным портала, в патрульной машине путешественница пинала перегородку и продолжила проявлять агрессию в полицейском участке. В итоге сотрудникам правоохранительных органов пришлось вызвать медиков, которые вкололи ей седативное средство.
Позже женщина призналась в полиции, что днем подвергалась насилию со стороны своего партнера, с которым остановилась в местной гостинице. Мужчину арестовали.
Ранее сообщалось, что агрессора приговорили к реальному сроку за нападение на продавщицу в Актау.