Туристка напала на прохожих и полицейских в Италии, а арестовали ее партнера

Во время отдыха в итальянском городе Сан-Лоренсо дес Кардассар в Сильоте пьяная туристка напала на прохожих после акта насилия от партнера и попала на видео при аресте, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Cronica Balear, полицейские приехали на вызов очевидцев, которые сообщили о пьяной туристке, избивающей прохожих.

На видео 25-летнюю жительницу Ирландии пригласили сесть в патрульную машину, но она оказала сопротивление: угрожала полицейским и пинала их ногами. Туристку скрутили и насильно затолкали в автомобиль под аплодисменты местных жителей.

Согласно данным портала, в патрульной машине путешественница пинала перегородку и продолжила проявлять агрессию в полицейском участке. В итоге сотрудникам правоохранительных органов пришлось вызвать медиков, которые вкололи ей седативное средство.

Позже женщина призналась в полиции, что днем подвергалась насилию со стороны своего партнера, с которым остановилась в местной гостинице. Мужчину арестовали.

Ранее сообщалось, что агрессора приговорили к реальному сроку за нападение на продавщицу в Актау.