Москвичку удерживали в квартире, насиловали и вымогали около 9,5 миллиона тенге

В Москве девушку насильно удерживали в квартире с целью вымогательства у нее 18 тыс. долларов (около 9,5 млн тенге)

Об этом заявил Следственный комитет (СК) РФ столицы в Telegram.

"По ходатайству следствия арестованы обвиняемые в ряде преступлений в отношении девушки. По версии следствия, обвиняемые, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Молдагуловой в городе Москве, удерживали девушку с целью вымогательства у нее $18 тыс.", – говорится в сообщении.

Согласно опубликованной информации, соучастники дела также совершили насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы" и п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ "Вымогательство".

Следственные действия продолжаются, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что блогера из Жетысу осудили на шесть лет за вымогательство 10 млн у бизнесмена.