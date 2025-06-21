#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
521.57
601.01
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
521.57
601.01
6.65
Мир

Москвичку удерживали в квартире, насиловали и вымогали около 9,5 миллиона тенге

москвичку удерживали в квартире, насиловали и вымогали, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 08:45 Фото: pexels
В Москве девушку насильно удерживали в квартире с целью вымогательства у нее 18 тыс. долларов (около 9,5 млн тенге)

Об этом заявил Следственный комитет (СК) РФ столицы в Telegram.

"По ходатайству следствия арестованы обвиняемые в ряде преступлений в отношении девушки. По версии следствия, обвиняемые, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Молдагуловой в городе Москве, удерживали девушку с целью вымогательства у нее $18 тыс.", – говорится в сообщении.

Согласно опубликованной информации, соучастники дела также совершили насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы" и п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ "Вымогательство".

Следственные действия продолжаются, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что блогера из Жетысу осудили на шесть лет за вымогательство 10 млн у бизнесмена.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Сирии задержали двоюродного брата Башара Асада
Мир
17:00, Сегодня
В Сирии задержали двоюродного брата Башара Асада
Исчезновение Кейт Миддлтон вызвало панику в Букингемском дворце
Мир
15:08, Сегодня
Исчезновение Кейт Миддлтон вызвало панику в Букингемском дворце
Иран запросил спецзаседание Совета министров иностранных дел стран ОИС
Мир
14:57, Сегодня
Иран запросил спецзаседание Совета министров иностранных дел стран ОИС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: