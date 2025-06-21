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Мир

Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 09:37 Фото: flickr/White House
В Пакистане рекомендуют кандидатуру Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года за посредничество в решении конфликта с Индией, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление появилось на официальной странице правительства Пакистана в соцсети Х.

"Правительство Пакистана решило официально рекомендовать президента Дональда Трампа к присуждению Нобелевской премии мира 2026 года в знак признания его решительного дипломатического вмешательства и ключевого лидерства во время недавнего индийско-пакистанского кризиса", – говорится в публикации.

Также уточняется, что правительство Пакистана признает и восхищается искренними предложениями президента Трампа помочь разрешить давний спор о Джамму и Кашмире между Индией и Пакистаном – вопрос, который лежит в основе региональной нестабильности.

"Лидерство президента Трампа во время пакистано-индийского кризиса 2025 года наглядно демонстрирует продолжение его наследия прагматичной дипломатии и эффективного миростроительства", – подчеркнули в правительстве Пакистана.

Ранее Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что Руанда и Демократическая Республика Конго подпишут в понедельник, 23 июня, мирное соглашение, согласованное при посредничестве США.

"Я не получу за это Нобелевскую премию мира. Я не получил ее за прекращение войны между Индией и Пакистаном, Сербией и Косово или за поддержание мира между Египтом и Эфиопией. Я не получил ее за "Соглашения Авраама", которые могли бы объединить Ближний Восток, как никогда раньше. Я не получу ее за Россию/Украину или Израиль/Иран – какими бы ни были результаты", – написал американский лидер.

При этом он отметил, что "люди знают" его достижения и именно это для него важно.

Это не первый раз, когда Трампа номинируют на получение престижной премии. В частности, в 2021 году глава Белого дома попадал в число кандидатов за то, что он стал первым за последние 30 лет президентом США, кто не начал новых войн.

В январе 2025 года депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс выдвинул американского миллиардера Илона Маска на Нобелевскую премию мира.

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Андрей Дюсупов
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