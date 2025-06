Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Соответствующее заявление появилось на официальной странице правительства Пакистана в соцсети Х.

Также уточняется, что правительство Пакистана признает и восхищается искренними предложениями президента Трампа помочь разрешить давний спор о Джамму и Кашмире между Индией и Пакистаном – вопрос, который лежит в основе региональной нестабильности.

Government of Pakistan Recommends President Donald J. Trump for 2026 Nobel Peace Prize



The Government of Pakistan has decided to formally recommend President Donald J. Trump for the 2026 Nobel Peace Prize, in recognition of his decisive diplomatic intervention and pivotal…