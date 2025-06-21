Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

В Пакистане рекомендуют кандидатуру Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года за посредничество в решении конфликта с Индией, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление появилось на официальной странице правительства Пакистана в соцсети Х.

"Правительство Пакистана решило официально рекомендовать президента Дональда Трампа к присуждению Нобелевской премии мира 2026 года в знак признания его решительного дипломатического вмешательства и ключевого лидерства во время недавнего индийско-пакистанского кризиса", – говорится в публикации.

Также уточняется, что правительство Пакистана признает и восхищается искренними предложениями президента Трампа помочь разрешить давний спор о Джамму и Кашмире между Индией и Пакистаном – вопрос, который лежит в основе региональной нестабильности.

"Лидерство президента Трампа во время пакистано-индийского кризиса 2025 года наглядно демонстрирует продолжение его наследия прагматичной дипломатии и эффективного миростроительства", – подчеркнули в правительстве Пакистана.

Government of Pakistan Recommends President Donald J. Trump for 2026 Nobel Peace Prize



The Government of Pakistan has decided to formally recommend President Donald J. Trump for the 2026 Nobel Peace Prize, in recognition of his decisive diplomatic intervention and pivotal… — Government of Pakistan (@GovtofPakistan) June 20, 2025

Ранее Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что Руанда и Демократическая Республика Конго подпишут в понедельник, 23 июня, мирное соглашение, согласованное при посредничестве США.

"Я не получу за это Нобелевскую премию мира. Я не получил ее за прекращение войны между Индией и Пакистаном, Сербией и Косово или за поддержание мира между Египтом и Эфиопией. Я не получил ее за "Соглашения Авраама", которые могли бы объединить Ближний Восток, как никогда раньше. Я не получу ее за Россию/Украину или Израиль/Иран – какими бы ни были результаты", – написал американский лидер.

При этом он отметил, что "люди знают" его достижения и именно это для него важно.

Это не первый раз, когда Трампа номинируют на получение престижной премии. В частности, в 2021 году глава Белого дома попадал в число кандидатов за то, что он стал первым за последние 30 лет президентом США, кто не начал новых войн.

В январе 2025 года депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс выдвинул американского миллиардера Илона Маска на Нобелевскую премию мира.