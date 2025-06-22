#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
521.57
601.01
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
521.57
601.01
6.65
Мир

Врачи из Южной Кореи испугались кыргызских пациентов

Приехавшие из Кореи в Кыргызстан врачи боялись за свою безопасность, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 05:00 Фото: pixabay
Врачи, прибывшие в Кыргызстан из Южной Кореи, опасались за свою безопасность при взаимодействии с пациентами, сообщает Zakon.kz.

Об этом на заседании парламентской фракции "Ата-Журт Кыргызстан" 20 июня рассказала депутат Гулсункан Жунушалиева, передает местное издание KaktusMedia.

"В разговоре профессор сказал, что врачи были обеспокоены своей безопасностью, так как наши пациенты бывают грубыми", – поделилась деталями разговора депутат.

Со слов профессора из Южной Кореи, безопасность им зачастую обеспечивали студенты-практиканты и волонтеры.

"Зачастую наши пациенты делают крайними врачей, но они не чувствуют за собой вину, когда поздно обращаются за медицинской помощью, встают на учет или вовремя не приводят детей на осмотр", – подчеркнула Жунушалиева.

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев подчеркнул, что медики стали бояться, так как в случае чего пациенты нападают, начинают избивать или в крайнем случае снимать врачей и пугать тем, что будут жаловаться президенту.

"У нас нет специального закона, который бы защищал врачей. В России это уголовно наказуемое деяние, у нас только хулиганство. Наказание надо ужесточать", – добавил он.

На фоне растущей обеспокоенности уголовным преследованием женщин британские парламентарии проголосовали за декриминализацию абортов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Документы великого математика нашли на чердаке в Лондоне: их продали за 327 млн тенге
Мир
12:15, Сегодня
Документы великого математика нашли на чердаке в Лондоне: их продали за 327 млн тенге
В МАГАТЭ не видят роста уровня радиации за пределами ядерных объектов в Иране
Мир
10:43, Сегодня
В МАГАТЭ не видят роста уровня радиации за пределами ядерных объектов в Иране
В NASA зафиксировали мощный выброс тепла у ядерного объекта Ирана
Мир
09:37, Сегодня
В NASA зафиксировали мощный выброс тепла у ядерного объекта Ирана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: