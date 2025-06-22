Врачи из Южной Кореи испугались кыргызских пациентов

Врачи, прибывшие в Кыргызстан из Южной Кореи, опасались за свою безопасность при взаимодействии с пациентами, сообщает Zakon.kz.

Об этом на заседании парламентской фракции "Ата-Журт Кыргызстан" 20 июня рассказала депутат Гулсункан Жунушалиева, передает местное издание KaktusMedia.

"В разговоре профессор сказал, что врачи были обеспокоены своей безопасностью, так как наши пациенты бывают грубыми", – поделилась деталями разговора депутат.

Со слов профессора из Южной Кореи, безопасность им зачастую обеспечивали студенты-практиканты и волонтеры.

"Зачастую наши пациенты делают крайними врачей, но они не чувствуют за собой вину, когда поздно обращаются за медицинской помощью, встают на учет или вовремя не приводят детей на осмотр", – подчеркнула Жунушалиева.

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев подчеркнул, что медики стали бояться, так как в случае чего пациенты нападают, начинают избивать или в крайнем случае снимать врачей и пугать тем, что будут жаловаться президенту.

"У нас нет специального закона, который бы защищал врачей. В России это уголовно наказуемое деяние, у нас только хулиганство. Наказание надо ужесточать", – добавил он.

На фоне растущей обеспокоенности уголовным преследованием женщин британские парламентарии проголосовали за декриминализацию абортов.