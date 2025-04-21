Появились детали свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес

Стали известны некоторые подробности о грядущей свадьбе одного из самых богатых людей в мире Джеффа Безоса и Лорен Санчес, сообщает Zakon.kz.

Со слов итальянцев, ажиотаж в Венеции, где в июне должна состояться свадьба, достиг апогея. Люди почти в истерике от волнения – от водных такси до консьержей в отелях, пишет Mail Online.

Предположительно свадьба будет длиться три дня. На это время Безос полностью выкупил три лучших отеля города: The Aman Palace, The St Regis и Gritti Palace. На мероприятие приглашены около 200 гостей, в том числе Опра Уинфри, Ким Кардашьян, Барбра Стрейзанд, Леонардо Ди Каприо, Анна Винтур, Билл Гейтс.

Что касается расходов, подсчитано, что минимальная сумма на проведение такого праздника – 30 млн долларов. Организацией всего действа занимается агентство, которое отвечало за свадьбы Сальмы Хайек и Франсуа-Анри Пино, а также четы Клуни.

"Учитывая количество знаменитых гостей, эту сумму можно смело умножать ее в несколько раз", – предположили эксперты.

Богатейший человек в мире сделал предложение возлюбленной еще в мае 2023 года на своей роскошной яхте "Кору". Тогда основатель Amazon преподнес репортерше кольцо с розовым бриллиантом весом 20 каратов стоимостью около 2,5 млн долларов. Санчес признавалась, что потеряла сознание, когда увидела украшение от жениха.

14 апреля Лорен Санчес возглавила 31-ю миссию Blue Origin, когда на корабле New Shepard в космос отправился женский экипаж. Часами позже организаторы показали, как выглядел полет изнутри.

