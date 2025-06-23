Девятилетнюю девочку пытались выдать замуж во французском Диснейленде

Во Франции арестовали мужчину, который пытался вступить в брак с девятилетней девочкой из Украины, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, 21 июня сотрудники парижского Диснейленда вызвали полицию. Они заметили, что на частное мероприятие, которое должно было состояться на рассвете, пришли ребенок со своей семьей и примерно 100 гостей.

Организатором торжества оказался 22-летний "жених" – гражданин Британии, там же присутствовала 41-летняя мать "невесты". Сотрудники полиции быстро прибыли на место происшествия и задержали мужчину и женщину.

В прокуратуре считают, что свадьба являлась постановочной. Жених пытался объяснить полицейским, что он директор продюсерской компании и что они снимают видео.

Как сообщается, девятилетняя девочка не подвергалась какому-либо насилию. Тем не менее по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее появилось сообщение о том, что невесту убили на собственной свадьбе из-за наркотиков.