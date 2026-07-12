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Происшествия

В Петропавловске спасатели пришли на помощь девочке с застрявшим украшением

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 23:40 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Петропавловске сотрудники МЧС помогли девятилетней девочке, которая не смогла самостоятельно снять кольцо с пальца, сообщает Zakon.kz.

Вызов поступил с улицы Ауэзова. Прибывшие на место спасатели с помощью специального инструмента аккуратно разрезали и сняли украшение.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников МЧС помощь ребенку была оказана быстро, медицинское вмешательство не потребовалось.

Ранее сообщалось, что трое туристов заблудились ночью в горах Алматы. На помощь им пришли спасатели.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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