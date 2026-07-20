Отпуск превратился в кошмар: туристка попала в реанимацию в Японии

69-летняя туристка из Гонконга получила тяжелые травмы во время катания на квадроцикле в Японии. Женщина находится в коме после инцидента, произошедшего на острове Окинава, сообщает Zakon.kz.

По информации издания South China Morning Post, авария случилась в городе Наго. Группа из шести туристов проходила обучение управлению вездеходами (ATV) на открытой трассе, когда женщина случайно нажала на рычаг газа. Квадроцикл резко ускорился, потерял равновесие и перевернулся.

В результате падения туристка получила сильный удар в левую часть головы и серьезную кровопотерю. Пострадавшую доставили в больницу на вертолете в бессознательном состоянии. Ее состояние остается критическим.

Полиция начала расследование обстоятельств происшествия. По предварительным данным, правоохранители рассматривают возможность предъявления обвинений оператору трассы по статье о профессиональной халатности, повлекшей причинение вреда здоровью.

Департамент иммиграции Гонконга сообщил, что после обращения семьи пострадавшей связался с китайским внешнеполитическим ведомством в Гонконге и консульством в Фукуоке. Власти отметили, что оказывают необходимую помощь и продолжат следить за ситуацией совместно с семьей туристки и дипломатическими структурами.

Ранее сообщалось, что 22-летняя астанчанка насмерть разбилась на квадроцикле.