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Мир

Отпуск превратился в кошмар: туристка попала в реанимацию в Японии

туристка серьезно пострадала во время отдыха в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 21:18 Фото: magnific.com
69-летняя туристка из Гонконга получила тяжелые травмы во время катания на квадроцикле в Японии. Женщина находится в коме после инцидента, произошедшего на острове Окинава, сообщает Zakon.kz.

По информации издания South China Morning Post, авария случилась в городе Наго. Группа из шести туристов проходила обучение управлению вездеходами (ATV) на открытой трассе, когда женщина случайно нажала на рычаг газа. Квадроцикл резко ускорился, потерял равновесие и перевернулся.

В результате падения туристка получила сильный удар в левую часть головы и серьезную кровопотерю. Пострадавшую доставили в больницу на вертолете в бессознательном состоянии. Ее состояние остается критическим.

Полиция начала расследование обстоятельств происшествия. По предварительным данным, правоохранители рассматривают возможность предъявления обвинений оператору трассы по статье о профессиональной халатности, повлекшей причинение вреда здоровью.

Департамент иммиграции Гонконга сообщил, что после обращения семьи пострадавшей связался с китайским внешнеполитическим ведомством в Гонконге и консульством в Фукуоке. Власти отметили, что оказывают необходимую помощь и продолжат следить за ситуацией совместно с семьей туристки и дипломатическими структурами.

Ранее сообщалось, что 22-летняя астанчанка насмерть разбилась на квадроцикле.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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